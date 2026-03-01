快訊

影／川普「斬首」伊朗最高領袖！伊朗人衝街頭慶祝「哈米尼下地獄」

中東局勢升溫！陸駐以使館開放撤離登記 持台胞證者亦可

美伊開戰了！大陸超音速反艦飛彈介入 美軍恐完蛋？

聽新聞
0:00 / 0:00

「生生喝鮮奶」如何衝高兌換率 專家：分析熱度低區域

聯合報／ 記者張策王慧瑛／新北報導
新北「鮮奶幸福周－生生喝鮮乳」2月23日開學日起上路，第一周兌換約12萬人次，整體兌換率約4成。圖／新北市教育局提供
新北「鮮奶幸福周－生生喝鮮乳」2月23日開學日起上路，第一周兌換約12萬人次，整體兌換率約4成。圖／新北市教育局提供

北市「鮮奶周報－生生喝鮮奶」政策去年4月起推出，目前常態兌換率約7成，新北上路初期兌換率4成多，專家說，鮮奶政策立意良善，仍要加強宣傳力道，才能讓政策發揮更大效益

台灣照顧管理協會榮譽理事長張淑慧認為，初期兌換率4成多，顯然還有成長空間，初期兌換熱度不夠高，可能原因包括資訊不夠周全、家長對營養認知不夠，也可能是生活圈離超商較遠，建議教育局可分析兌換率偏低的行政區，了解是地理因素還是家長因素。

張淑慧直言，新北幅員大，可能有城鄉差距等因素，部分隔代教養家庭可能對照顧資訊有些落差，老師可將資訊放進聯絡簿等，加強對家長宣導。

新北家扶中心主任黃劍峯說，弱勢家庭健康議題近年愈來愈受重視，不只要吃飽，而是要吃得均衡，社福系統愛心物資裡，也會有保久乳、奶粉等，讓孩子補充鈣質。對家境困窘的孩子來說，能進超商兌換一瓶鮮奶，是相當珍貴的資源，新北鮮奶政策確實能落實營養平權，但每個家庭照顧觀念不同，社工會透過訪視機會理解每個家庭情況，並給予引導和教育，提高家長、孩子兌換鮮奶意願。

新北「鮮奶幸福周－生生喝鮮乳」2月23日開學日起上路，第一周兌換約12萬人次，整體兌換率約4成。圖／新北市教育局提供
新北「鮮奶幸福周－生生喝鮮乳」2月23日開學日起上路，第一周兌換約12萬人次，整體兌換率約4成。圖／新北市教育局提供

新北「鮮奶幸福周－生生喝鮮乳」2月23日開學日起上路，第一周兌換約12萬人次，整體兌換率約4成。記者張策／攝影
新北「鮮奶幸福周－生生喝鮮乳」2月23日開學日起上路，第一周兌換約12萬人次，整體兌換率約4成。記者張策／攝影

新北「鮮奶幸福周－生生喝鮮乳」2月23日開學日起上路，第一周兌換約12萬人次，整體兌換率約4成。記者張策／攝影
新北「鮮奶幸福周－生生喝鮮乳」2月23日開學日起上路，第一周兌換約12萬人次，整體兌換率約4成。記者張策／攝影

弱勢家庭 教育局 新北

延伸閱讀

新北鮮奶政策上路第一周 兌換率4成 家長團體給好評

北市借鏡光州 讓育兒族感受政府支持

新北國小「鮮奶幸福周」全年不打烊 國中生8月加入

幸福鮮奶周新北學生超商兌換鮮奶 劉和然化身一日店長

相關新聞

「生生喝鮮奶」如何衝高兌換率 專家：分析熱度低區域

北市「鮮奶周報－生生喝鮮奶」政策去年4月起推出，目前常態兌換率約7成，新北上路初期兌換率4成多，專家說，鮮奶政策立意良善，仍要加強宣傳力道，才能讓政策發揮更大效益

超搶手！台北燈節變形金剛小提燈今起發放 時間地點一次看

台北燈節上周開幕，今年相當搶手的「變形金剛」小提燈，今天3⽉1⽇⾄3⽇，於花博展區及⻄⾨展區開放⺠眾限量領取；3⽉1⽇⾄2⽇，也同步於北市各⾏政區指定地點發放。

北市54處危險老建物想公辦都更...未納575專案 地方盼降門檻

北市長蔣萬安上任推都更八箭，第一箭「7599專案」，公辦都更意願門檻由原90%降至75%；第8箭「575專案」，經市府列管屬「須拆除重建」如海砂屋，整合第一階意願逾50%即可申請公辦都更。但議長戴錫欽接獲陳情，質疑第八箭的575專案，僅嘉惠「迅行劃定的海砂屋」，但因地震等導致耐震不足須重建的危險老舊建築，卻未被保障。

台北101旁都更兩樣情...信義興隆B棟將完工 A棟嘆遲等無都更

位於北市信義區蛋黃市中心，與君悅、世貿大樓僅基隆路一路之隔的「興隆整宅Ａ基地」至今未都更，對比隔壁興隆整宅B基地已將完工，里長嘆，已進來整合的建商遲遲無進度，目前區權人分兩派，一派同意由建商昇揚民辦都更，另一邊盼市府公辦都更。

北市聯醫出院…病患不折騰 輔具直接借回家

不少民眾骨折、外科開刀等就醫後，伴隨突然而來的輔具需求，得另跑一趟北市輔具服務中心各據點借用，北市社會局今年二月起在聯醫...

廣角鏡／新北市多地櫻花 接力綻放

新北市各地櫻花接力綻放，正值賞櫻最佳時機，淡水天元宮滿山櫻花包圍，楓樹湖步道有全台唯一大面積栽種木蓮花秘境，逾千株木蓮花...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。