「生生喝鮮奶」如何衝高兌換率 專家：分析熱度低區域

位於北市信義區蛋黃市中心，與君悅、世貿大樓僅基隆路一路之隔的「興隆整宅Ａ基地」至今未都更，對比隔壁興隆整宅B基地已將完工，里長嘆，已進來整合的建商遲遲無進度，目前區權人分兩派，一派同意由建商昇揚民辦都更，另一邊盼市府公辦都更。

2026-03-01 08:12