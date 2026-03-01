聽新聞
「生生喝鮮奶」如何衝高兌換率 專家：分析熱度低區域
北市「鮮奶周報－生生喝鮮奶」政策去年4月起推出，目前常態兌換率約7成，新北上路初期兌換率4成多，專家說，鮮奶政策立意良善，仍要加強宣傳力道，才能讓政策發揮更大效益
台灣照顧管理協會榮譽理事長張淑慧認為，初期兌換率4成多，顯然還有成長空間，初期兌換熱度不夠高，可能原因包括資訊不夠周全、家長對營養認知不夠，也可能是生活圈離超商較遠，建議教育局可分析兌換率偏低的行政區，了解是地理因素還是家長因素。
張淑慧直言，新北幅員大，可能有城鄉差距等因素，部分隔代教養家庭可能對照顧資訊有些落差，老師可將資訊放進聯絡簿等，加強對家長宣導。
新北家扶中心主任黃劍峯說，弱勢家庭健康議題近年愈來愈受重視，不只要吃飽，而是要吃得均衡，社福系統愛心物資裡，也會有保久乳、奶粉等，讓孩子補充鈣質。對家境困窘的孩子來說，能進超商兌換一瓶鮮奶，是相當珍貴的資源，新北鮮奶政策確實能落實營養平權，但每個家庭照顧觀念不同，社工會透過訪視機會理解每個家庭情況，並給予引導和教育，提高家長、孩子兌換鮮奶意願。
