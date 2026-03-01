春暖花開漫遊新北百年名園 「林光春色－春日花事」浪漫登場

春意漸濃，國定古蹟林本源園邸即日起至3月14日推出「林光春色－春日花事」春季限定活動，以春日花藝、音樂演出與手作體驗為主軸，邀民眾走進百年古蹟園林，在花香與古韻交織的空間中，品味春日園林的雅緻風景與人文情調。

系列活動亮點之一「芳華再現．花語林園」插花特展，是與新北市中華花藝協會合辦，邀請協會專業師資進行插花示範，並結合品茶體驗，展現花藝美學與生活文化的細緻融合。

新北市文化局表示「芳華再現．花語林園」精選花藝作品呼應園邸修復後的古樸風華，透過花與空間的對話，展現傳統花藝蘊含的祝福與文化深度。展覽自2月27日至3月8日止，採兩梯次展出（2月27日至3月3日、3月4日至3月8日），展期間部分作品將依梯次進行更換，讓民眾於不同時段造訪，能欣賞多元風格的花藝創作，感受花卉藝術於古蹟空間中的細膩變化，展現文化保存與古蹟活化的嶄新風貌。

「林光春色－春日花事」活動期間每個周末，園區規畫多場音樂演出與手作體驗，包括3月1日台北絲竹樂團帶來典雅國樂合奏、3月7日街頭美聲重唱組合 Annie & Taco 及3月8日歌手孫肇谷獻上春日音樂饗宴。

手作內容涵蓋插花創作、壓花體驗、茶藝品茗、情詩賞析與彩繪創作等，讓民眾以多元方式親近古蹟、參與文化。

各場手作體驗活動皆採線上報名方式辦理，邀請市民把握春日時節，走訪林本源園邸賞花、聽樂、動手體驗，在古蹟園林中共享一段融合自然、人文與藝術的春日文化時光。更多活動資訊，可至國定古蹟林本源園邸官方網站（https://www.linfamily.ntpc.gov.tw/）及臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/theLinGarden）查詢。

3月1日安排台北絲竹樂團，為園林注入悠揚春日樂聲。圖／新北市文化局提供

詩詞作家徐佩芬老師3月14日白色情人節，將帶領大家賞析現代及中外經典情詩。圖／新北市文化局提供

專業師資現場示範，展現花藝美學與生活文化交融的雅韻。圖／新北市文化局提供