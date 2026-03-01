快訊

才下禁菸令3個月...汐止電商皇兒小舖大火 負責人：我會振作

你家AI長怎樣？簡單指令生成自拍照 實測Gemini、ChatGPT…這款是正妹

伊朗飛彈報復延燒波灣！杜拜五星飯店遇襲大火畫面曝 阿布達比1死

聽新聞
0:00 / 0:00

北市54處危險老建物想公辦都更...未納575專案 地方盼降門檻

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
據統計，截至今年1月底，北市符合都更條例第七條迅劃更新建物共153處，其中包含99處海砂屋；非海砂屋的迅劃危險老舊建物也有54處。本報資料照片。 陳正興
據統計，截至今年1月底，北市符合都更條例第七條迅劃更新建物共153處，其中包含99處海砂屋；非海砂屋的迅劃危險老舊建物也有54處。本報資料照片。 陳正興

北市長蔣萬安上任推都更八箭，第一箭「7599專案」，公辦都更意願門檻由原90%降至75%；第8箭「575專案」，經市府列管屬「須拆除重建」如海砂屋，整合第一階意願逾50%即可申請公辦都更。但議長戴錫欽接獲陳情，質疑第八箭的575專案，僅嘉惠「迅行劃定的海砂屋」，但因地震等導致耐震不足須重建的危險老舊建築，卻未被保障。

據統計，截至今年1月底，北市符合都更條例第七條迅劃更新建物共153處，其中包含99處海砂屋；非海砂屋的迅劃危險老舊建物也有54處。包括26處403震災後紅黃單危險建築物；15處921、331黃單 危險建築物；12處為耐震未達最低等級建築物；1處須限期拆除的危險建築物。

「迅行劃定」是都更條例針對具迫切危險或重大災害建物，由主管機關快速劃定為更新地區的機制，但目前規定「迅行劃定的海砂屋」若想要由政府進場協助「公辦都更」，所有權人只要超過50%同意即可送件，但「迅行劃定的危險老舊建物」若要公辦都更卻只能適用「7599專案」，要取得超過75%同意才能公辦都更，市府才會進場協助。

陳情人質疑，主張「民辦都更」的所有權人，因建商等眾多民間資源協助整合，故其取得同意的能力與速度，一定遠高於主張「公辦都更」的所有權人。質疑同樣都是迅行劃定建物，為何「迅行劃定海砂屋」的民辦與公辦都更同意門檻相同，但「迅行劃定危險老舊建物」的「民辦都更同意門檻卻遠低於公辦都更」，質疑法令規定有其不合理處？

議長戴錫欽認為，一個是75％、一個是50％，的確目前北市有數十處迅行劃定的危險老舊建物，因住戶多整合不容易，若希望有政府介入幫忙，達成75%同意門檻，一定比一般民辦都更實施者的50%同意門檻更高，難度也更大，包括兩個相關法源，都發局更新處都應該要研議修正，應該讓希望公辦都更的危險老舊建物能比照海砂屋。

戴說，尤其被納為迅行畫定就代表重建急迫性高於一般建物，若還將其分海砂屋及非海砂建築，實質意義不大，也違反了當初修法用迅行畫定降低門檻進行都市更新的美意。

北市都發局表示，後續將專案申請資格等機制滾動檢討，研議修訂方向，協助全市老舊社區更新重建。

都發局說，為改善全市建築物老舊問題，及提升居住安全，市府於2023年起陸續推出「北市公辦都市更新7599專案計畫」及「北市高氯離子混凝土建築物575專案計畫」等公辦都更專案，更新處也將就專案申請資格等機制滾動檢討。

據統計，截至今年1月底，北市符合都更條例第七條迅劃更新建物共153處，其中包含99處海砂屋；非海砂屋的迅劃危險老舊建物也有54處。記者林麗玉／攝影 林麗玉
據統計，截至今年1月底，北市符合都更條例第七條迅劃更新建物共153處，其中包含99處海砂屋；非海砂屋的迅劃危險老舊建物也有54處。記者林麗玉／攝影 林麗玉

蔣萬安 戴錫欽 建築物

延伸閱讀

台北101旁都更兩樣情...信義興隆B棟將完工 A棟嘆遲等無都更

地震逾1年遲未拆除！台南來亞危樓市府代拆 交維措施是挑戰

台南來亞大樓危樓將強拆 市區府前路封路施工憂衝擊交通

距台積電1.5公里 高捷R17世運站A6街廓公辦都更啟動招商

相關新聞

超搶手！台北燈節變形金剛小提燈今起發放 時間地點一次看

台北燈節上周開幕，今年相當搶手的「變形金剛」小提燈，今天3⽉1⽇⾄3⽇，於花博展區及⻄⾨展區開放⺠眾限量領取；3⽉1⽇⾄2⽇，也同步於北市各⾏政區指定地點發放。

北市聯醫出院…病患不折騰 輔具直接借回家

不少民眾骨折、外科開刀等就醫後，伴隨突然而來的輔具需求，得另跑一趟北市輔具服務中心各據點借用，北市社會局今年二月起在聯醫...

北市54處危險老建物想公辦都更...未納575專案 地方盼降門檻

北市長蔣萬安上任推都更八箭，第一箭「7599專案」，公辦都更意願門檻由原90%降至75%；第8箭「575專案」，經市府列管屬「須拆除重建」如海砂屋，整合第一階意願逾50%即可申請公辦都更。但議長戴錫欽接獲陳情，質疑第八箭的575專案，僅嘉惠「迅行劃定的海砂屋」，但因地震等導致耐震不足須重建的危險老舊建築，卻未被保障。

台北101旁都更兩樣情...信義興隆B棟將完工 A棟嘆遲等無都更

位於北市信義區蛋黃市中心，與君悅、世貿大樓僅基隆路一路之隔的「興隆整宅Ａ基地」至今未都更，對比隔壁興隆整宅B基地已將完工，里長嘆，已進來整合的建商遲遲無進度，目前區權人分兩派，一派同意由建商昇揚民辦都更，另一邊盼市府公辦都更。

廣角鏡／新北市多地櫻花 接力綻放

新北市各地櫻花接力綻放，正值賞櫻最佳時機，淡水天元宮滿山櫻花包圍，楓樹湖步道有全台唯一大面積栽種木蓮花秘境，逾千株木蓮花...

平溪天燈節母子走散沒手機 警調監視器雙北追人3小時助團聚

平溪天燈節昨晚吸引大量國內外遊客湧入，散場時人山人海，陳姓母子失散，陳母遍尋不著向瑞芳警求助，警方現場找不到人，聯繫台北...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。