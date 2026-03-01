北市54處危險老建物想公辦都更...未納575專案 地方盼降門檻

北市長蔣萬安上任推都更八箭，第一箭「7599專案」，公辦都更意願門檻由原90%降至75%；第8箭「575專案」，經市府列管屬「須拆除重建」如海砂屋，整合第一階意願逾50%即可申請公辦都更。但議長戴錫欽接獲陳情，質疑第八箭的575專案，僅嘉惠「迅行劃定的海砂屋」，但因地震等導致耐震不足須重建的危險老舊建築，卻未被保障。

據統計，截至今年1月底，北市符合都更條例第七條迅劃更新建物共153處，其中包含99處海砂屋；非海砂屋的迅劃危險老舊建物也有54處。包括26處403震災後紅黃單危險建築物；15處921、331黃單 危險建築物；12處為耐震未達最低等級建築物；1處須限期拆除的危險建築物。

「迅行劃定」是都更條例針對具迫切危險或重大災害建物，由主管機關快速劃定為更新地區的機制，但目前規定「迅行劃定的海砂屋」若想要由政府進場協助「公辦都更」，所有權人只要超過50%同意即可送件，但「迅行劃定的危險老舊建物」若要公辦都更卻只能適用「7599專案」，要取得超過75%同意才能公辦都更，市府才會進場協助。

陳情人質疑，主張「民辦都更」的所有權人，因建商等眾多民間資源協助整合，故其取得同意的能力與速度，一定遠高於主張「公辦都更」的所有權人。質疑同樣都是迅行劃定建物，為何「迅行劃定海砂屋」的民辦與公辦都更同意門檻相同，但「迅行劃定危險老舊建物」的「民辦都更同意門檻卻遠低於公辦都更」，質疑法令規定有其不合理處？

議長戴錫欽認為，一個是75％、一個是50％，的確目前北市有數十處迅行劃定的危險老舊建物，因住戶多整合不容易，若希望有政府介入幫忙，達成75%同意門檻，一定比一般民辦都更實施者的50%同意門檻更高，難度也更大，包括兩個相關法源，都發局更新處都應該要研議修正，應該讓希望公辦都更的危險老舊建物能比照海砂屋。

戴說，尤其被納為迅行畫定就代表重建急迫性高於一般建物，若還將其分海砂屋及非海砂建築，實質意義不大，也違反了當初修法用迅行畫定降低門檻進行都市更新的美意。

北市都發局表示，後續將專案申請資格等機制滾動檢討，研議修訂方向，協助全市老舊社區更新重建。

都發局說，為改善全市建築物老舊問題，及提升居住安全，市府於2023年起陸續推出「北市公辦都市更新7599專案計畫」及「北市高氯離子混凝土建築物575專案計畫」等公辦都更專案，更新處也將就專案申請資格等機制滾動檢討。