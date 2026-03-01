台北101旁都更兩樣情...信義興隆B棟將完工 A棟嘆遲等無都更

位於北市信義區蛋黃市中心，與君悅、世貿大樓僅基隆路一路之隔的「興隆整宅Ａ基地」至今未都更，對比隔壁興隆整宅B基地已將完工，里長嘆，已進來整合的建商遲遲無進度，目前區權人分兩派，一派同意由建商昇揚民辦都更，另一邊盼市府公辦都更。

已送都更事權計畫的實施者昇陽表示，興隆整宅A基地都更案，與隔壁B基地的整合啟動時間不一致，都更進度不同，A基地已於2024年4月15日完成都更事權計畫報核，並由北市府完成第一次幹事會審查，惟因住戶陳情希望爭取防災型都更獎勵，昇陽隨即完成該法令的適用性評估，並已向市府提出防災型都更之申請，未有遲遲無進度的狀況，會持續努力與住戶溝通。

興隆整宅建於1973年，分AB兩基地，儘管位於北市蛋黃區中的蛋黃，緊臨信義計畫區，也與北市議會、北市府一路之隔，但都市更新談了幾十年，戶數相對少的B基地已於2020年動工，近期將完工，但戶數更多、產權複雜的A基地，因戶數多達467戶，至今都市更新仍推不動。

興隆里長吉娃斯吉果說，A基地住戶當時簽合約時，有人A基地有房子，B基地也有房子，當初B基地談的權利變換比較好，質疑「都市更新怎麼愈換愈少，真的不合理。」

「都市更新不是青菜蘿蔔白菜賣啊..」，吉娃斯吉果說，也因後來許多住戶對民間建商不信任，加上基地內北市府也有20%土地持分，盼市長蔣萬安出面協助公辦都更。

但因A基地已有實施者昇揚建設已送都市更新事業計畫，也有住戶質疑，目前法律「誰先送件，誰就可以卡在那裡，這是不合理的」，認為都市更新不該是誰先送誰先贏，甚至送件後，也該要有推動期限。

實施者昇陽表示，興隆整宅A基地是採「都市更新權利變換」方式執行，按台北市政府公告的「都市更新事業及權利變換計畫內有關費用提列總表」及相關法令辧理，並經三家專業估價單位評估核算後，經北市府審議、核定、公告後據以實施，並未與住戶洽談條件甚或有條件變差的情事。本案目前也已整合達法定門檻並正式報核，北市府依法審議中，都更程序從未中斷。

北市更新處表示，興隆基地現已有民間建商報核都更事業計畫，基於都更條例規定一基地不可同時有兩個實施者，此案目前仍以民辦都更實施都更事業。

都更處也提到，倘後續基地未有實施者、而住戶有意願擬以公辦都更辦理，市府將依規定積極予以協助。另住戶如有需要，仍可隨時向更新處申請法令說明會提供諮詢服務。

