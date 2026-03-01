快訊

超搶手！台北燈節變形金剛小提燈今起發放 時間地點一次看

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
花博展區發放地點為服務台發放（花博公園入⼝花牆）、⻄⾨展區則於2號服務台（位於中⼭堂廣場）發放，下午3時開始發放，每⼈限領1盞，發完為⽌。圖／北市觀傳局提供 林麗玉
台北燈節上周開幕，今年相當搶手的「變形金剛」小提燈，今天3⽉1⽇⾄3⽇，於花博展區及⻄⾨展區開放⺠眾限量領取；3⽉1⽇⾄2⽇，也同步於北市各⾏政區指定地點發放。

北市觀傳局提醒，花博展區發放地點為服務台發放（花博公園入⼝花牆）、⻄⾨展區則於2號服務台（位於中⼭堂廣場）發放，每⽇下午3時開始發放，每⼈限領1盞，發完為⽌。

另3月1日至3月2日為期2天，北市12行政區也將於下午2時開放免費領取小提燈，每人限領1盞，發完為止。

12行政區指定發放地點包含：大安區（大安森林公園8號出入口）、內湖區（內湖公民會館）、士林區（士林區行政中心）、文山區（文山行政中心前廣場）、北投區（北投慈后宮）、中山區（中山區行政中心）、信義區（信義區行政中心南側大門）、松山區（松山區行政中心）、萬華區（剝皮寮歷史街區）、中正區（中正紀念堂大孝門旁-臨愛國東路）、大同區（大同區行政中心）、南港區（南港車站CityLink廣場）。

觀傳局表示，小提燈LED燈是採用可拆卸鈕扣型電池，如不用於小提燈，電池可重複使用於其他電子產品，如耳溫槍、遙控器等小型家用電子設備。

觀傳局提醒民眾，電力使用完之廢電池可至資源回收車、社區及學校回收點、超市、量販店、連鎖藥妝店、連鎖超商等處回收（更多電池回收資訊：環保局官網 連結）；燈節期間大會服務台及展區內大型垃圾桶亦設有廢電池回收筒，鼓勵民眾共同落實電池回收、愛護地球。科

