北市聯醫出院 病患不折騰 輔具直接借回家

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
北市府今年啟動「社醫共站．輔具隨行」計畫，在聯醫試辦院內駐點服務，縮短醫療服務與輔具取得的時間差。示意圖／北市聯醫提供
北市府今年啟動「社醫共站．輔具隨行」計畫，在聯醫試辦院內駐點服務，縮短醫療服務與輔具取得的時間差。示意圖／北市聯醫提供

不少民眾骨折、外科開刀等就醫後，伴隨突然而來的輔具需求，得另跑一趟北市輔具服務中心各據點借用，北市社會局今年二月起在聯醫三個院區進駐「社醫共站」的輔具據點，病患在院區就能借用，少了奔波折騰。專家肯定並建議，可直接到病房指導病患和家屬使用輔具。

北市去年有三家輔具中心加上六個據點，整體服務量達十三萬多人次，其中輔具借用人次達七千五百七十人次，較前一年成長一點四倍，最多人借用的輔具為輪椅、拐杖等，今年加入聯醫仁愛、陽明及忠孝院區等三個服務據點，未來評估擴大。

上月車禍骨折在聯醫開刀的民眾表示，剛好社工有介紹聯醫二月新增輔具服務，他當時在醫院據點諮詢並直接借用，真的很方便，否則不良於行，還得請家人開車十來分鐘跑一趟輔具中心，對他們都是一種折騰。

社會局長姚淑文表示，把輔具服務前移至醫療場域，提高「近便性」，民眾不用再大老遠跑到輔具中心，就可方便取得輔具。

北市聯醫總院長王智弘表示，計畫讓醫療團隊能與輔具專業評估人員即時合作，就醫階段即提供輔具諮詢等服務。

「出院前是最慌亂的時候。」台灣自立支援照顧專業發展協會名譽理事長林金立建議，相關人員可進入病房提供專業評估，讓病患試用不同款輔具，並指導病患和照顧家屬如何正確地使用，回家後得到正確照顧的機會就會大增。

