平溪天燈節母子走散沒手機 警調監視器雙北追人3小時助團聚

平溪天燈節昨晚吸引大量國內外遊客湧入，散場時人山人海，陳姓母子失散，陳母遍尋不著向瑞芳警求助，警方現場找不到人，聯繫台北捷運公司調閱十多輛接駁車上監視器，查出少年搭車至板橋車站，員警載陳女到板橋，母子會合時緊抱在一起，她紅著眼眶向警說「謝謝你們」。

平溪天燈節昨天人潮擠爆，共分九波天燈施放，昨晚7時30分許，66歲陳婦帶著就讀國中的兒子參加天燈節活動，因現場人潮洶湧，離場過程中不慎走散。陳女遍尋不著，驚慌失措向現場員警求助。

平溪所所長謝承軒獲報後，第一時間向分局長高繼鴻報告，啟動全面協尋機制通報勤務指揮中心、各崗哨及大會廣播系統，同步聯繫鄰近警察機關跨單位查找，謝承軒並在現場一路來回穿梭，安撫、陪伴陳女情緒。

警方現場找不人，查出陳姓母子是從自台北市動物園捷運站搭乘接駁車至會場，員警聯繫台北捷運公司協尋，調閱十多班接駁車上監視器，才確認少年已自行搭車至板橋車站。因天燈活動關係，車輛管制，警方當機立斷派員駕車載送陳女前往板橋會合。

在歷經3個多小時的焦急與煎熬後，母子終在板橋車站重聚，會合的那一刻母親緊緊擁抱還在就讀國中的孩子，員警也鬆了一口氣。

高繼鴻向陳母說說，孩子一定也在找媽媽，我們警察不能放棄。陳女感動表示，原本以為只能無助等待，沒想到警方不僅迅速動員、跨縣市聯繫，如果沒有這麼用心，她我的不知道該怎麼辦。