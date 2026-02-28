快訊

挪威主權基金去年大賺沒說的真相 台積電貢獻大、台股報酬率狠甩美股

日本滑雪勝地雪崩5人受困 傳2名我國籍旅客遭捲入

獨／酬勞僅500元 周蕙認了拍這部限制級影片：拜託大家別去找

聽新聞
0:00 / 0:00

平溪天燈節母子走散沒手機 警調監視器雙北追人3小時助團聚

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
平溪天燈節母子走散沒手機，警調監視器雙北追人3小時助團聚。記者游明煌／翻攝
平溪天燈節母子走散沒手機，警調監視器雙北追人3小時助團聚。記者游明煌／翻攝

平溪天燈節昨晚吸引大量國內外遊客湧入，散場時人山人海，陳姓母子失散，陳母遍尋不著向瑞芳警求助，警方現場找不到人，聯繫台北捷運公司調閱十多輛接駁車上監視器，查出少年搭車至板橋車站，員警載陳女到板橋，母子會合時緊抱在一起，她紅著眼眶向警說「謝謝你們」。

平溪天燈節昨天人潮擠爆，共分九波天燈施放，昨晚7時30分許，66歲陳婦帶著就讀國中的兒子參加天燈節活動，因現場人潮洶湧，離場過程中不慎走散。陳女遍尋不著，驚慌失措向現場員警求助。

平溪所所長謝承軒獲報後，第一時間向分局長高繼鴻報告，啟動全面協尋機制通報勤務指揮中心、各崗哨及大會廣播系統，同步聯繫鄰近警察機關跨單位查找，謝承軒並在現場一路來回穿梭，安撫、陪伴陳女情緒。

警方現場找不人，查出陳姓母子是從自台北市動物園捷運站搭乘接駁車至會場，員警聯繫台北捷運公司協尋，調閱十多班接駁車上監視器，才確認少年已自行搭車至板橋車站。因天燈活動關係，車輛管制，警方當機立斷派員駕車載送陳女前往板橋會合。

在歷經3個多小時的焦急與煎熬後，母子終在板橋車站重聚，會合的那一刻母親緊緊擁抱還在就讀國中的孩子，員警也鬆了一口氣。

高繼鴻向陳母說說，孩子一定也在找媽媽，我們警察不能放棄。陳女感動表示，原本以為只能無助等待，沒想到警方不僅迅速動員、跨縣市聯繫，如果沒有這麼用心，她我的不知道該怎麼辦。

瑞芳分局指出，預先建置跨機關聯繫機制與應變SOP，透過科技輔助、廣播協尋、動線分析及機動跨縣市調度，雙北合作找到人，圓滿達成尋人任務。

平溪天燈節昨晚吸引大量國內外遊客湧入，散場時人山人海。記者游明煌／攝影
平溪天燈節昨晚吸引大量國內外遊客湧入，散場時人山人海。記者游明煌／攝影
平溪天燈節昨晚吸引大量國內外遊客湧入，散場時人山人海。記者游明煌／攝影
平溪天燈節昨晚吸引大量國內外遊客湧入，散場時人山人海。記者游明煌／攝影

台北捷運 天燈 平溪

延伸閱讀

安全帽不見！台南警調電眼協尋 垃圾車清運前成功攔截歸還

男因口角以鐵頭功撞倒對方 法官看3多小時監視器認正當防衛不罰

平溪天燈節登場…三盞福馬主燈齊放 遊客熱情參與

影／新北平溪3盞20呎大型福馬主燈飛上天 天燈節光雕秀炫目

相關新聞

平溪天燈節母子走散沒手機 警調監視器雙北追人3小時助團聚

平溪天燈節昨晚吸引大量國內外遊客湧入，散場時人山人海，陳姓母子失散，陳母遍尋不著向瑞芳警求助，警方現場找不到人，聯繫台北...

AI時代更要會動手做 新北家庭創客日49場親子共作3月開放報名

在AI時代，會運用科技，更要會動手創造。一年一度的「新北家庭創客日（Family Maker Day）」活動，將於4、5...

新北各區櫻花持續綻放中 賞櫻攻略一次看

每年1至3月是賞櫻最佳時機，新北市各區櫻花接力綻放，除了最知名的賞花景點淡水天元宮外，包括汐止、雙溪、新店、林口甚至板橋...

新北3月1日起新增6處科技執法 維護學童用及路人安全

新北市警局為守護學童通學環境、強化行人路權並維護整體交通安全，針對淡水區、汐止區、五股區、八里區及林口區建置6處科技執法...

新北石門老梅綠石槽 現迎最佳觀賞期

隨著春風吹拂北海岸，一年一度的夢幻景觀登場，新北市石門區的老梅綠石槽已進入最佳觀賞期，大片翠綠海藻覆蓋在整齊排列的石槽上...

懷愛館飄菸味 北市推無菸治喪 評估設包廂式吸菸區

台北市長蔣萬安喊出「無菸城市」，在迪化街年貨大街、台北燈節試辦。同樣是民眾進出頻繁的台北市懷愛館，室外吸菸區為開放式空間...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。