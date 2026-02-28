新北林家花園插花展開幕 春日細品古樸風華

快訊

中央社／ 新北28日電

國定古蹟林本源園邸「芳華再現．花語林園」插花特展今天開幕，並以花藝、音樂演出、手作體驗，邀民眾體驗春日園林的雅緻風景與人文情調。

林本源園邸（林家花園）今天發布新聞訊息表示，即日起至3月14日推出「林光春色－春日花事」春季限定活動，邀民眾走進百年古蹟園林，在花香與古韻交織的空間中，細細品味春天風情。

系列活動的插花特展今天開幕，林家花園與新北市中華花藝協會合辦，邀協會專業師資示範插花，並結合品茶體驗，展現花藝美學與生活文化的細緻融合。展覽至3月8日止，展覽期間部分作品將依梯次更換，呈現多元風格的花藝創作。

新北市政府文化局表示，插花特展的花藝作品呼應園邸修復後的古樸風華，透過花與空間的對話，展現傳統花藝蘊含的祝福與文化深度。

文化局指出，林家花園是百年古蹟，也是台灣重要文化資產，第2期修復工程包含建物修繕、老舊管線汰換，近期已修復完畢，未來逐步完成各期修復工程，讓遊園更舒適。

林家花園觀稼樓同步設置修復成果與園林歷史主題展覽，透過圖像、文字與空間展示，呈現林家文化脈絡、園林美學及古蹟修復歷程，引領民眾深入認識文化資產保存與再利用的意義。

「林光春色－春日花事」活動期間，園區規劃每個週末多場音樂演出與手作體驗，手作內容涵蓋插花創作、壓花體驗、茶藝品茗、情詩賞析與彩繪創作等，邀市民把握春日時節，走訪林本源園邸賞花、聽樂、動手體驗。更多活動資訊可在林本源園邸官方網站查詢。

