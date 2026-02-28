快訊

AI時代更要會動手做 新北家庭創客日49場親子共作3月開放報名

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
「新北家庭創客日」活動將於4、5月間，共辦理49場親子共作課程，邀請家長和孩子一起從生活出發，把創意、永續與手作溫度做成看得見、帶得走的作品。圖／新北市教育局提供
在AI時代，會運用科技，更要會動手創造。一年一度的「新北家庭創客日（Family Maker Day）」活動，將於4、5月間共辦理49場親子共作課程，邀請家長和孩子一起從生活出發，把創意、永續與手作溫度做成看得見、帶得走的作品。

教育局表示，家庭創客日最大特色是「一起完成」。從發想、實作到成品，在分工合作中練習溝通解題，作品不只是成果，也是一段共同努力的過程。新北市推動創客教育邁入第12年，從雲端社群起步，逐步發展成跨校、跨域、跨世代的創新學習生態系。

今年創客日課程主題多元，涵蓋3D列印、木作、簡易機械、AI應用與永續材料等，例如德音國小帶領親子製作原木筷並雷射刻名，體會手作溫度也學會珍惜資源；蘆洲國中結合在地宮廟文化打造「文化扭蛋機」，把家鄉故事變成創作靈感。

金山高中以3D列印完成多肉盆栽並選用可分解材料，讓科技融入永續生活。多數課程也結合AI協作、程式與設計應用，讓孩子在科技輔助下優化作品，展現個人風格。

金龍國小老師劉嘉嘉分享，AI讓傳統工藝的流程更容易理解，原本在教室較難操作的創作，也能讓孩子安心動手嘗試；多試幾次、錯了再修正，在過程中學會面對挑戰。德音國小老師蕭景隆則指出，有家長陪伴的親子共作能讓學習更紮實。孩子從構思到完成親手操作，在解決問題的過程中成長；作品完成的那一刻，也成為家庭珍貴的共同記憶。

教育局表示，「新北家庭創客日」將於3月4日上午10時開放線上報名，至3月12日下午3時截止；錄取名單預計於3月27日上午11時前，公告於各承辦學校網站及新北市技職教育資源網。活動場次於4月11日、4月18日、25日、5月9日、16日上午限量登場，全程免費、名額有限，更多資訊請至新北市技職教育資源網及「新北創客漾」臉書粉絲專頁查詢。

