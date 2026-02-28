新北3月1日起新增6處科技執法 維護學童用及路人安全

新北市警局為守護學童通學環境、強化行人路權並維護整體交通安全，針對淡水區、汐止區、五股區、八里區及林口區建置6處科技執法設備，運用AI人工智慧辨識違規行為，於今年3月1日正式啟用執法。

新北市交通大隊指出，新增6處科技執法設置地點及取締項目如下：

一、守護學童與行人安全

（一）淡水區濱海路1段與中山北路2段口：取締車輛行駛人行道等違規行為。

（二）汐止區樟樹二路135號：取締大貨車違規行駛管制區。

二、降低路口違規風險

（一）五股區新五路2段與新城一路口

（二）八里區忠四街與觀海大道口

（三）林口區文化三路1段605號

（四）林口區文化一路1段35號

以上4處將針對易肇事違規行為進行偵測與取締，以減少事故風險，確保用路人安全。

交大表示，為提前提醒駕駛人注意相關規定，警方已於去年12月在上述地點設置科技執法牌面，並於今年2月實施盲測，期間均寄發「科技執法期前宣導通知單」提醒用路人改善，未予開罰，因宣導期滿自今年3月1日起正式啟動執法作業。