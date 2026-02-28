新北3月1日起新增6處科技執法 維護學童用及路人安全
新北市警局為守護學童通學環境、強化行人路權並維護整體交通安全，針對淡水區、汐止區、五股區、八里區及林口區建置6處科技執法設備，運用AI人工智慧辨識違規行為，於今年3月1日正式啟用執法。
新北市交通大隊指出，新增6處科技執法設置地點及取締項目如下：
一、守護學童與行人安全
（一）淡水區濱海路1段與中山北路2段口：取締車輛行駛人行道等違規行為。
（二）汐止區樟樹二路135號：取締大貨車違規行駛管制區。
二、降低路口違規風險
（一）五股區新五路2段與新城一路口
（二）八里區忠四街與觀海大道口
（三）林口區文化三路1段605號
（四）林口區文化一路1段35號
以上4處將針對易肇事違規行為進行偵測與取締，以減少事故風險，確保用路人安全。
交大表示，為提前提醒駕駛人注意相關規定，警方已於去年12月在上述地點設置科技執法牌面，並於今年2月實施盲測，期間均寄發「科技執法期前宣導通知單」提醒用路人改善，未予開罰，因宣導期滿自今年3月1日起正式啟動執法作業。
新北市警局呼籲用路人行經上述路段時務必遵守交通規則，特別注意人行空間及大型車輛管制規定，共同營造安全友善的交通環境，避免違規受罰。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。