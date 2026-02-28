快訊

新北各區櫻花持續綻放中 賞櫻攻略一次看

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
每年一至三月是賞櫻最佳時機。圖／新北景觀處提供
每年一至三月是賞櫻最佳時機。圖／新北景觀處提供

每年1至3月是賞櫻最佳時機，新北市各區櫻花接力綻放，除了最知名的賞花景點淡水天元宮外，包括汐止、雙溪、新店、林口甚至板橋等地的櫻花都已盛開。新北市觀旅局也推出北海岸黃金三角組合行程，一次看完粉紅木蓮花海、夢幻櫻花及浪漫粉色隧道般的三生步道，適合親子輕鬆健行。

新北市觀光旅遊局長楊宗珉表示，春季連假正值賞花好時節，推薦民眾前往無極天元宮、楓樹湖步道及三芝三生步道，結合健行、賞花與文化體驗，打造豐富的假期行程。

遊客可先至天元宮欣賞櫻花並祈福，再造訪楓樹湖古道，此為全台唯一大面積栽種木蓮花的秘境，超過上千株木蓮花成粉紅泡泡般的花海，沿途林蔭盎然，適合全家大小健行及親近自然，再順遊三芝三生步道，沿途綠意盎然並兼具山林與海景景觀，平緩好走，三地串聯讓遊客在山林與海岸間悠遊，享受賞花、健行、文化與自然生態的多元體驗。

此外，林口竹林山觀音寺此刻也迎來櫻花盛放時期，新北市景觀處表示，竹林山觀音寺四周種植的櫻花有山櫻花、吉野櫻與八重櫻等，花期從1月底至3月接續綻放，將寺院妝點成粉紅色花園，尤其櫻花、藍天與古剎相映，成為許多攝影愛好者特地前來捕捉難得的春日美景。

新北市景觀處長林俊德表示，春日是百花齊放季節，林口區除竹林山觀音寺，也推薦林口社區運動公園，大面積的綠色草地及特色共融遊戲場，是全家一同賞櫻、野餐與遊憩的好去處。民眾若想了解新北各地櫻花花況，可透過花見櫻花季官網https://www.cpqweb.com/ntpciflower/index.html查詢。

林口竹林山觀音寺每年春天都是賞櫻勝地。圖／新北景觀處提供
林口竹林山觀音寺每年春天都是賞櫻勝地。圖／新北景觀處提供
天元宮被滿山盛放的櫻花包圍，整座寺院沉浸在柔和的粉色花海中。圖／新北市觀旅局提供
天元宮被滿山盛放的櫻花包圍，整座寺院沉浸在柔和的粉色花海中。圖／新北市觀旅局提供
淡水楓樹湖步道上的木蓮花在微風中輕輕綻放。圖／新北觀旅局提供
淡水楓樹湖步道上的木蓮花在微風中輕輕綻放。圖／新北觀旅局提供

