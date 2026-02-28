聽新聞
新北石門老梅綠石槽 現迎最佳觀賞期

聯合報／ 記者游明煌／新北報導
老梅綠石槽目前覆蓋率已逾六成，近日吸引很多攝影愛好者與旅遊民眾拍照。圖／北觀處提供
老梅綠石槽目前覆蓋率已逾六成，近日吸引很多攝影愛好者與旅遊民眾拍照。圖／北觀處提供

隨著春風吹拂北海岸，一年一度的夢幻景觀登場，新北市石門區的老梅綠石槽已進入最佳觀賞期，大片翠綠海藻覆蓋在整齊排列的石槽上，與湛藍海水相互輝映，有如抹茶地毯般的天然奇景。北觀處說，目前覆蓋率已逾六成。

老梅綠石槽曾被ＣＮＮ票選為台灣八大祕境之一，每年三到五月大量生長，覆蓋於潮間帶海蝕平台或礁石。

北觀處說，老梅綠石槽為北海岸獨特的海蝕地形，近期氣候穩定、日照充足，綠藻生長狀況良好，覆蓋率約六成，正是旅遊與拍照打卡的最佳時機。目前一眼望去已覆上一層鮮綠色海藻，呈現短暫卻絢麗的自然景觀。

北觀處代理處長吳建志表示，每日乾潮期間會安排志工解說，歡迎民眾把握春日來趟北海岸小旅行。清晨時分，陽光斜射在綠石槽與海面上，色彩層次分明，是攝影玩家公認的「黃金時段」。

北觀處呼籲遊客請勿踩踏綠石槽，以免破壞自然景觀與造成滑倒危險，建議穿著止滑鞋款，留意海岸濕滑地面，並請避開滿潮時段，及注意現場安全公告，建議在沙灘處欣賞。

何時來拍最美、最綠？北觀處說，清晨日出時可拍到陽光灑落，配上海浪拍打濺起水花會更美麗，夕陽日落也是拍攝好時機，各有不同的美。民眾可先於網路上查詢石門區的潮汐表，最佳觀賞時機為選擇乾潮前後一至二小時內抵達，或可利用北觀處官網綠石槽即時影像先行了解。

