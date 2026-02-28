聽新聞
懷愛館飄菸味 北市推無菸治喪 評估設包廂式吸菸區

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
台北市懷愛館在1樓中庭靠景行樓外梯設有室外吸菸區。圖／台北市殯葬處提供
台北市懷愛館在1樓中庭靠景行樓外梯設有室外吸菸區。圖／台北市殯葬處提供

台北市長蔣萬安喊出「無菸城市」，在迪化街年貨大街、台北燈節試辦。同樣是民眾進出頻繁的台北市懷愛館，室外吸菸區為開放式空間，菸味飄散，路過民眾仍可聞到，北市殯葬處評估設包廂式吸菸區，逐步達成「無菸治喪」環境。

殯葬處落實菸害防制法，懷愛館全面禁菸，維護治喪環境品質。另依法設六處室外吸菸區，分別位在火化場旁、停棺室旁、一樓中庭靠景行樓外梯、景仰樓二樓露台、景行樓四樓平台及計程車乘車區旁，滿足不同區域民眾與從業人員的使用需求，同時確保館內核心場域的空氣品質。

不過，議員林杏兒發現吸菸區皆是開放式空間，非吸菸民眾行經吸菸區附近時，還是會聞到濃濃二手菸味道，甚至產生嫌惡感，卻只能忍氣吞聲。建議殯葬處，可考慮在適當地點設置包廂式吸菸區，配排煙系統。

殯葬處回應，懷愛館各出入口明顯處均張貼彩色圖文禁菸標示，現場志工、保全及管理人員皆會主動提醒有抽菸需求者至吸菸區，並派員不定期巡查，若發現違規將依法處置。

殯葬處說，為進一步優化環境並提升殯儀文化品質，正評估設包廂式吸菸區或調整現有吸菸區型式的可行性。未來若導入包廂式吸菸區，吸菸者與非吸菸者分流，讓治喪過程更加舒適與肅穆。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

