影／新北平溪3盞20呎大型福馬主燈飛上天 天燈節光雕秀炫目

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
新北平溪天燈節今晚登場，3盞20呎大型福馬主燈飛上天。記者游明煌／攝影
新北平溪天燈節今晚登場，3盞20呎大型福馬主燈飛上天。記者游明煌／攝影

新北市平溪天燈節今晚在平溪國中登場，吸引大批國內外遊客熱情參與，九波施放上千盞天燈冉冉升起，照亮平溪夜空，大家寫下自己新年願望。新北市長侯友宜攜手多位國內外貴賓，共同施放象徵福氣的三盞20呎大型福馬主燈，「馬驫奔騰」光雕秀十分炫目吸睛。

今年以福馬為主題打造3盞福馬主燈，賦予「馬驫奔騰，邁向成功」的吉祥寓意，侯友宜說，金色福馬代表財富、紅色福馬代表福氣，橘色福馬代表大吉大利，祝福大家新的一年財源滾滾、福氣滿滿、大吉大利。

首波施放百盞天燈，民眾驚呼不斷，第二波主燈施放侯友宜與觀光旅遊局長楊宗珉等人共同在馬年福馬主燈上題字，邀請28國的駐台使節與14國的國際交換學生一起施放天燈，展現平溪天燈節的國際化魅力。侯友宜在天燈寫下「平安如意，溪望成真」。其中一隻馬先飛上天，第二、三隻再接力升空。

專屬馬年的「馬驫奔騰」光雕秀首次曝光，透過投影營造出隨著福馬奔馳而來，福氣也隨之而來的祝福意象，隨著福馬與一波波百盞天燈在眾人的驚嘆聲中冉冉升空，天燈與絢爛的光雕投影相互輝映，照亮平溪山城的夜空，現場驚呼聲不斷。

今晚舞台演出陣容星光熠熠，除平溪國中十鼓隊，歌手方季惟、于冠華、兆群及MazBar&Lalan等接力獻唱，以膾炙人口的歌曲帶動全場氣氛。

下周3月3日元宵節當天有第二場天燈施放活動，活動在十分廣場，市府邀請大家一起來感受龍馬精神、活力滿滿的氛圍，觀光旅遊局提醒民眾善加利用大眾運輸交通工具或活動接駁車，「2026新北市平溪天燈節」活動相關訊息，請上新北市觀光旅遊網、新北旅客Facebook粉絲專頁、新北旅客官方IG或「2026新北市平溪天燈節」官方網站查詢。

新北平溪天燈節今晚登場，3盞20呎大型福馬主燈飛上天。記者游明煌／攝影
新北平溪天燈節今晚登場，3盞20呎大型福馬主燈飛上天。記者游明煌／攝影

馬年 天燈

