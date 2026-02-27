快訊

經典賽／投手挨3轟、打線吞14K 中華隊1：6不敵火腿隊

高雄義享天地突大停電！顧客一度受困「聞到燒焦味」 業者曝原因

劉世芳外甥遭指「賺紅錢」 新北市議員也被點名收政治獻金…本人回應了

台南購物節登錄金額破70億！3月加碼抽8台宏佳騰智慧電車　

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南購物節今天在新光三越台南小北門店舉行第四次「月月抽」，由市長黃偉哲主持抽出總價值超過百萬元的多項大獎。圖／台南市政府提供
台南購物節今天在新光三越台南小北門店舉行第四次「月月抽」，由市長黃偉哲主持抽出總價值超過百萬元的多項大獎。圖／台南市政府提供

2025台南購物節今天在新光三越台南小北門店舉行第四次「月月抽」活動，市長黃偉哲主持抽出總價值超過百萬元的多項大獎，並宣布再加碼 8 台由宏佳騰動力科技提供的智慧電車，獎項於3月7日最後一次抽獎抽出，可望將買氣推向最高潮。

黃偉哲表示，台南購物節目前發票登錄金額突破 70 億元大關，打破過去紀錄，顯見活動精準帶動商圈、夜市及百貨賣場的消費動能，為台南經濟注入強勁活水。他提醒消費者，可登錄發票的消費日期至3月1日止，務必把握最後的黃金時間，盡情消費參與抽獎。   

經發局長張婷媛指出，今年購物節除延續「月月抽」機制外，也結合百貨商場、商圈、市場與夜市共同響應，鼓勵民眾走入街區消費、支持在地店家，同時也與多家企業攜手合作提供豐富獎項，讓購物節不僅是抽獎活動，更成為串聯產業與消費者的重要平台。她也提醒，民眾可透過官方LINE登錄發票參加抽獎，務必把握最後黃金時間。

經發局表示，購物節壓軸抽獎將於3月7日在MITSUI OUTLET PARK台南登場，屆時將抽出總價值超過250萬元的壓軸大獎，包含TOYOTA BZ4X電車、現金88萬元及宏佳騰智慧電車等重量級獎項，預期將再度掀起一波參與熱潮。

 

台南購物節今天在新光三越台南小北門店舉行第四次「月月抽」，由市長黃偉哲主持抽出總價值超過百萬元的多項大獎。圖／台南市政府提供
台南購物節今天在新光三越台南小北門店舉行第四次「月月抽」，由市長黃偉哲主持抽出總價值超過百萬元的多項大獎。圖／台南市政府提供
台南購物節今天在新光三越台南小北門店舉行第四次「月月抽」，由市長黃偉哲主持抽出總價值超過百萬元的多項大獎。圖／台南市政府提供
台南購物節今天在新光三越台南小北門店舉行第四次「月月抽」，由市長黃偉哲主持抽出總價值超過百萬元的多項大獎。圖／台南市政府提供

購物 台南 發票

延伸閱讀

這些景點分送台南特色小提燈 黃偉哲現身虎頭埤籲快領取

臺灣國際蘭展暨花卉科技展今開園 黃偉哲：只要夠強 世界就會為你開路

台灣國際蘭展花卉科技展開展 吸引人潮參觀

2026台灣國際蘭展開展 大批民眾入園賞蘭

相關新聞

新北訂天燈自治條例...未來要貼標章 地方：稽查管理是關鍵

新北市府為平衡觀光發展與公共安全訂有「新北市天燈永續發展自治條例」，販售天燈須黏貼由市府核發的天燈標章，違者或偽造、變造...

台南購物節登錄金額破70億！3月加碼抽8台宏佳騰智慧電車　

2025台南購物節今天在新光三越台南小北門店舉行第四次「月月抽」活動，市長黃偉哲主持抽出總價值超過百萬元的多項大獎，並宣...

匯聚全台舞台、燈光、音效廠！北藝打開「劇場」 廠商揪1關鍵

台北表演藝術中心今起為期三天舉辦免費「光影之間」劇場技術、人才培訓及勞資交流等工作坊。北藝表示，活動不僅匯聚台灣及海外技...

馬上出國！ 台北燈節花博展區多國城市燈組登場

「2026台北燈節」再掀國際交流熱潮，台北市觀傳局指出，有多國城市燈組，正於花博展區盛大登場，現場還有許多展攤互動及限定...

2026茶山繚療將登場 3月21、22日坪林茶博館「茶山市」亮相

邁入第五年的「2026茶山繚療」將於3月1日至4月30日登場，今年以「春澗學」為主題，串聯新北市五大美學廊帶之一的「綠色...

20年磨一劍　國家檔案館爆紅成北部地標景點

國家檔案館去年9月試營運至今，不到半年已吸引超過36萬人次走進這座承載國家記憶的場館，看似一夕爆紅，實則歷經長達20年的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。