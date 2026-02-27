快訊

高雄義享天地突大停電！顧客一度受困「聞到燒焦味」 業者曝原因

劉世芳外甥遭指「賺紅錢」 新北市議員也被點名收政治獻金…本人回應了

到朋友家作客…24歲女抱狗慘被咬 「犬牙嵌人眼」罕見案例曝

聽新聞
0:00 / 0:00

匯聚全台舞台、燈光、音效廠！北藝打開「劇場」 廠商揪1關鍵

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
宜沛科技展現的燈光秀。記者邱書昱／攝影
宜沛科技展現的燈光秀。記者邱書昱／攝影

台北表演藝術中心今起為期三天舉辦免費「光影之間」劇場技術、人才培訓及勞資交流等工作坊。北藝表示，活動不僅匯聚台灣及海外技術從業人員，也針對法規探討。廠商表示，市府若要協助廠商，或許能朝場館設備更新下手。

這次邀請16家劇場技術及設備專業廠商設展。設計北藝中心設備建置的宜沛科技，副總張之諠展現一段燈光秀，他說，這套基本上是全台灣、大中華地區流行音樂演唱會等市占率最高；而公司也有製作外場錄音，客戶也不乏金馬獎紀錄片得主。

針對演唱會、劇場經濟與設備廠相輔相成，他說，以前台灣在相關產業技術上，會需要仰賴國外協助，但近期台灣技術實力進步，也可以做到統包工程，「比較不會仰賴到國外產業，這也反映在成本上。」

張之諠認為，如果市政府要協助廠商，大概會以場館設備更新最能達成。他說，歌劇魅影、獅子王、西貢小姐等著名的劇，通常軟硬體設備都會自己從國外帶來，隨著台灣的硬體公司逐漸成長、技術精進後，就會變得願意租用，對於廠商來說也是最直接影響。

學界方面，台北藝術大學也前來設展，導覽的碩三史維祥分享，自己在劇場、演唱會工作經驗，才能夠學習和接觸到業界最新進的技術、作法和思路，參加劇場展會對於日後進入產業發展更有方向性。

他說，特別是劇場和演唱會其實設備差異大，劇場還是較為傳統些，但覺得若能導入技術等，能節省人力、整體畫面協調等。

台北藝術中心表示，起初是由廠商私人舉辦，但是效益不太好，因此由北藝中心在24年接手試辦，並以兩年為一期來開設，而參加者多矣廠商、學校教授等設計者或使用者，去年三天下來共有6800多人參與、300多位學員參加課程。

北藝表示，今年相關事業單位有26、27個品牌，不僅是讓台灣技術從業人員一起來討論，相關法規推進之外，也沒和海外、台灣廠商交流。更重要是學校的合作，讓以往學生在離開學校後，才由學長姐帶入業界，而是在這場科技展區交流，讓知識、技術不斷層。

浤竣有限公司帶來新的科技布展。記者邱書昱／攝影
浤竣有限公司帶來新的科技布展。記者邱書昱／攝影
d&b audiotechnik 也前來設展。記者邱書昱／攝影
d&b audiotechnik 也前來設展。記者邱書昱／攝影

劇場 演唱會 設計

延伸閱讀

屏東春風調戲藝術節3月登場 邀民眾走入劇場

露營旅遊新地標！屏東「新型態公園」亮點曝光 不只有「超大露營區、親水設施」 就連「鳥居打卡點」也都有

北藝學院推春季課程 高俊耀當導師開「失戀編劇課」

實況主xQc護航hololive星街彗星演唱會：表演性比大多數真人Live還強

相關新聞

新北訂天燈自治條例...未來要貼標章 地方：稽查管理是關鍵

新北市府為平衡觀光發展與公共安全訂有「新北市天燈永續發展自治條例」，販售天燈須黏貼由市府核發的天燈標章，違者或偽造、變造...

匯聚全台舞台、燈光、音效廠！北藝打開「劇場」 廠商揪1關鍵

台北表演藝術中心今起為期三天舉辦免費「光影之間」劇場技術、人才培訓及勞資交流等工作坊。北藝表示，活動不僅匯聚台灣及海外技...

馬上出國！ 台北燈節花博展區多國城市燈組登場

「2026台北燈節」再掀國際交流熱潮，台北市觀傳局指出，有多國城市燈組，正於花博展區盛大登場，現場還有許多展攤互動及限定...

2026茶山繚療將登場 3月21、22日坪林茶博館「茶山市」亮相

邁入第五年的「2026茶山繚療」將於3月1日至4月30日登場，今年以「春澗學」為主題，串聯新北市五大美學廊帶之一的「綠色...

20年磨一劍　國家檔案館爆紅成北部地標景點

國家檔案館去年9月試營運至今，不到半年已吸引超過36萬人次走進這座承載國家記憶的場館，看似一夕爆紅，實則歷經長達20年的...

新北燈會6天吸引逾250萬人潮 祈福列車文創品今起限量送

2026新北燈會「勁馬奔騰・新北Hi Light」2月20日在新北大都會公園登場，晚間時分各燈區璀璨綻放，開展6天吸引逾...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。