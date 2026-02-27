匯聚全台舞台、燈光、音效廠！北藝打開「劇場」 廠商揪1關鍵

台北表演藝術中心今起為期三天舉辦免費「光影之間」劇場技術、人才培訓及勞資交流等工作坊。北藝表示，活動不僅匯聚台灣及海外技術從業人員，也針對法規探討。廠商表示，市府若要協助廠商，或許能朝場館設備更新下手。

這次邀請16家劇場技術及設備專業廠商設展。設計北藝中心設備建置的宜沛科技，副總張之諠展現一段燈光秀，他說，這套基本上是全台灣、大中華地區流行音樂演唱會等市占率最高；而公司也有製作外場錄音，客戶也不乏金馬獎紀錄片得主。

針對演唱會、劇場經濟與設備廠相輔相成，他說，以前台灣在相關產業技術上，會需要仰賴國外協助，但近期台灣技術實力進步，也可以做到統包工程，「比較不會仰賴到國外產業，這也反映在成本上。」

張之諠認為，如果市政府要協助廠商，大概會以場館設備更新最能達成。他說，歌劇魅影、獅子王、西貢小姐等著名的劇，通常軟硬體設備都會自己從國外帶來，隨著台灣的硬體公司逐漸成長、技術精進後，就會變得願意租用，對於廠商來說也是最直接影響。

學界方面，台北藝術大學也前來設展，導覽的碩三史維祥分享，自己在劇場、演唱會工作經驗，才能夠學習和接觸到業界最新進的技術、作法和思路，參加劇場展會對於日後進入產業發展更有方向性。

他說，特別是劇場和演唱會其實設備差異大，劇場還是較為傳統些，但覺得若能導入技術等，能節省人力、整體畫面協調等。

台北藝術中心表示，起初是由廠商私人舉辦，但是效益不太好，因此由北藝中心在24年接手試辦，並以兩年為一期來開設，而參加者多矣廠商、學校教授等設計者或使用者，去年三天下來共有6800多人參與、300多位學員參加課程。