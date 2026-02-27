新北訂天燈自治條例...未來要貼標章 地方：稽查管理是關鍵

新北市府為平衡觀光發展與公共安全訂有「新北市天燈永續發展自治條例」，販售天燈須黏貼由市府核發的天燈標章，違者或偽造、變造標章，最高可處10萬元罰鍰，去年7月送行政院核定，核定後才能上路。天燈業者及地方多樂觀其成，但認為未來如何稽查及管理才是關鍵，且基金運用要公開透明。

平溪天燈是地方重要文化活動，曾被美國CNN評選為「世界上52件必做的事」，但民眾施放的幸福天燈，卻可能成成地方惡夢，不僅造成農損、垃圾危害，甚至引發火警傷亡等安全及賠償問題。

經發局指出，依天燈條例內容，將由市長聘派天燈施放區商圈、天燈業者、社區代表、專家學者、區公所及市府相關單位成立天燈永續發展及基金管理會，共同決議標章樣式、永續發展金額度及後續永續發展基金管理。

天燈販售業者應按預期供應天燈數量購買標章，並依標章數量繳納永續發展費。並明定施放天燈肇災補償被害人及提供環保、老人福利及商圈環境改善支出。

條例規定，販售天燈應黏貼天燈標章，區公所得派員稽查，業者不得規避、妨礙或拒絕，違者可處3000元以上、1萬元以下罰鍰。業者未黏貼或重複使用標章，可按售出天燈數量處1萬元以上10萬元以下罰鍰；偽造或變造天燈標章者，可依偽造或變造標章數量處1萬元以上10萬元以下罰鍰。

平溪區十分里里長王瑞麟表示，平溪的天燈產業國內外知名，要能永續發展才能保存傳統文化，天燈自治條例一定要趕快公布實施，才有法令依據及公權力執行，等於有完善的保險機制，但基金運用要公開透明。

王瑞麟說，天燈貼市府核可的標章可有效管理，但未來如何稽查才是重點，有固定的基金收入，不用仰賴捐獻才是根本解決之道，也可用於地方的福利服務。

胡姓天燈業者說，按預期供應天燈數量購買標章，並依標章數量繳納永續發展費，他們很樂意，數量可透明，基金可以協助因施放天燈肇災補償被害人及提供環保清潔所需，有狀況發生等同於大家互相幫忙善後，不讓單一業者扛責。

不過，另有平溪天燈業者表示，執行時要有一致的標準，尤其未來怎麼查要讓人信服，不要厚此薄彼才能永久，如何查、怎開罰都必須公平、公正。