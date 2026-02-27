快訊

切辣椒「手痛10小時」女崩潰！醫揭5解辣神器：冷水、冰塊沒用

蔡依林炒熱布拉格航線 航空公司賣給你更多情緒價值

金主愛站C位、金正恩下樓走側邊！閱兵強化金氏王朝接班布局

新北訂天燈自治條例...未來要貼標章 地方：稽查管理是關鍵

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
新北訂天燈自治條例未來要貼標章，地方：樂觀其成但稽查管理是關鍵。記者游明煌／攝影
新北訂天燈自治條例未來要貼標章，地方：樂觀其成但稽查管理是關鍵。記者游明煌／攝影

新北市府為平衡觀光發展與公共安全訂有「新北市天燈永續發展自治條例」，販售天燈須黏貼由市府核發的天燈標章，違者或偽造、變造標章，最高可處10萬元罰鍰，去年7月送行政院核定，核定後才能上路。天燈業者及地方多樂觀其成，但認為未來如何稽查及管理才是關鍵，且基金運用要公開透明。

平溪天燈是地方重要文化活動，曾被美國CNN評選為「世界上52件必做的事」，但民眾施放的幸福天燈，卻可能成成地方惡夢，不僅造成農損、垃圾危害，甚至引發火警傷亡等安全及賠償問題。

經發局指出，依天燈條例內容，將由市長聘派天燈施放區商圈、天燈業者、社區代表、專家學者、區公所及市府相關單位成立天燈永續發展及基金管理會，共同決議標章樣式、永續發展金額度及後續永續發展基金管理。

天燈販售業者應按預期供應天燈數量購買標章，並依標章數量繳納永續發展費。並明定施放天燈肇災補償被害人及提供環保、老人福利及商圈環境改善支出。

條例規定，販售天燈應黏貼天燈標章，區公所得派員稽查，業者不得規避、妨礙或拒絕，違者可處3000元以上、1萬元以下罰鍰。業者未黏貼或重複使用標章，可按售出天燈數量處1萬元以上10萬元以下罰鍰；偽造或變造天燈標章者，可依偽造或變造標章數量處1萬元以上10萬元以下罰鍰。

平溪區十分里里長王瑞麟表示，平溪的天燈產業國內外知名，要能永續發展才能保存傳統文化，天燈自治條例一定要趕快公布實施，才有法令依據及公權力執行，等於有完善的保險機制，但基金運用要公開透明。

王瑞麟說，天燈貼市府核可的標章可有效管理，但未來如何稽查才是重點，有固定的基金收入，不用仰賴捐獻才是根本解決之道，也可用於地方的福利服務。

胡姓天燈業者說，按預期供應天燈數量購買標章，並依標章數量繳納永續發展費，他們很樂意，數量可透明，基金可以協助因施放天燈肇災補償被害人及提供環保清潔所需，有狀況發生等同於大家互相幫忙善後，不讓單一業者扛責。

不過，另有平溪天燈業者表示，執行時要有一致的標準，尤其未來怎麼查要讓人信服，不要厚此薄彼才能永久，如何查、怎開罰都必須公平、公正。

延伸閱讀

週末小旅行就看這篇！帶你走遍壯闊瀑布與仙氣濕地，新北私藏景點一次看

新北麻疹本土病例北市足跡曝光 曾到光華商場、西門町逛街

新北瑞芳員山淨水場幹管24日破管搶修完成 670戶停水昨晚陸續復水

都市裡的花景美照新熱點！台北101打造「新北花YOUNG 101」永續花藝展

相關新聞

新北燈會6天吸引逾250萬人潮 祈福列車文創品今起限量送

2026新北燈會「勁馬奔騰・新北Hi Light」2月20日在新北大都會公園登場，晚間時分各燈區璀璨綻放，開展6天吸引逾...

新北訂天燈自治條例...未來要貼標章 地方：稽查管理是關鍵

新北市府為平衡觀光發展與公共安全訂有「新北市天燈永續發展自治條例」，販售天燈須黏貼由市府核發的天燈標章，違者或偽造、變造...

馬上出國！ 台北燈節花博展區多國城市燈組登場

「2026台北燈節」再掀國際交流熱潮，台北市觀傳局指出，有多國城市燈組，正於花博展區盛大登場，現場還有許多展攤互動及限定...

2026茶山繚療將登場 3月21、22日坪林茶博館「茶山市」亮相

邁入第五年的「2026茶山繚療」將於3月1日至4月30日登場，今年以「春澗學」為主題，串聯新北市五大美學廊帶之一的「綠色...

20年磨一劍　國家檔案館爆紅成北部地標景點

國家檔案館去年9月試營運至今，不到半年已吸引超過36萬人次走進這座承載國家記憶的場館，看似一夕爆紅，實則歷經長達20年的...

新店順安街增設專用迴轉道 交通更順暢了

新北市新店區順安街過去因未設置專用迴轉空間，往北市鳴遠橋的車輛須行駛至前方路口才能迴轉，常造成後方車流受阻，也增加人車衝...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。