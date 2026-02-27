馬上出國！ 台北燈節花博展區多國城市燈組登場

「2026台北燈節」再掀國際交流熱潮，台北市觀傳局指出，有多國城市燈組，正於花博展區盛大登場，現場還有許多展攤互動及限定好禮等活動，讓國內外遊客，感受多國藝術與節慶魅力。

觀傳局表示，台北燈節是台北接軌世界、與國際交流的最佳平台，今年友好燈區迎來最具指標性的突破，首度參展的美國AIT帶來「輝映自由．共譜繁榮 Light of Liberty, Promise of Prosperity」燈組作品，與全台民眾共同慶祝美國建國250周年。

觀傳局指出，這次共有13個國家城市展出特色燈組，除了美國，還有聖克里斯多福及尼維斯、關島及大邱廣域市、上海市，以及日本愛媛縣松山市、青森縣弘前市、秋田縣、福島縣、靜岡縣濱松市、島根縣松江市、茨城縣笠間市與和歌山縣等8個城市，由多組獲獎無數的重量級藝術家、國寶級大師親自操刀。

其中，美國在台協會（AIT）燈組，是由國寶級燈藝師林玉珠領軍，聯手出身花燈世家的工藝師李冠毅、李青芸共同打造；日本青森縣弘前市則特邀知名藝術家川村麗巴（KAWAMURA REIHA）操刀設計鏡畫作品「馬超奮戰圖」與「唐美人」。

有「花燈王」美譽的藍永旗花燈藝術工房負責製作秋田縣、福島縣、和歌山縣及靜岡縣濱松市燈組；花燈大師陳祖榮則透過精巧手工為愛媛縣松山市、茨城縣笠間市、大邱廣域市及關島，展現各見特色的異國風情，還有國際級花燈藝術師黃文全為聖克里斯多福及尼維斯打造充滿活力的民俗文化燈組。

此外，島根縣松江市燈組，找來吟遊詩人Kota、Pori及Satoshi Tabuchi與台北市立大學視覺藝術學系學生共同設計，紀念與台北市「牡丹交流」20周年。

觀傳局說，台北燈節友好燈區推出許多展攤活動，包含聖克里斯多福及尼維斯帶來嘉年華熱情氛圍；青森縣弘前市於指定週末推出「貼紙兌換蘋果」活動，限量2000張送完為止。台北姊妹市關島發放查莫洛文化限量帆布購物袋，讓民眾感受海島魅力；大邱廣域市送限量韓國藥果，靜岡縣濱松市則有吉祥物「家康君」親自現身與民眾互動拍照，展現濱松市在地特色。