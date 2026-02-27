八里污水處理廠3月2日移交新北 達到管用合一

肩負北台灣污水處理重責的八里污水處理廠，3月2日將由台北市政府移交給新北市政府，以達「管用合一」目標。新北水利局表示，將全境營運管理，並委託專業廠商操作至117年。

依據八里污水處理廠官網簡介，前台灣省住宅及都市發展局興建完成，自民國86年6月起，台北市政府工務局衛生下水道工程處受行政院委託，負責代管、操作與維護營運至今將近29年。

新北市政府表示，八里污水處理廠為全國規模最大的污水處理設施，長期肩負北台灣污水治理重任。台北市階段性任務已完成，將於3月2日移交新北市政府接管，對北台灣環境永續發展具重要意義。

依據處理廠公布資料，目前完成的第1期工程每天可處理132萬立方公尺生活污水，收受新北市、基隆市及台北市的污水量。污水經初級處理後，透過長達6660公尺的海洋放流管線，排放至台灣海峽，降低對近岸環境的影響。

新北市府水利局今天回應中央社記者詢問表示，八里污水處理廠屬北北基3市共同使用，其營運管理費用由3市依污水量比例分攤，不會因管理權責移交而改變。

水利局說，目前八里污水處理廠由台北市衛工處委託專業廠商代操作維護，契約期限至民國117年；新北市接管營運後，代操作契約一併移交，仍採委外操作方式繼續執行。

新北市府表示，除接管八里廠外，上游還有收集系統包含管線、抽水站及截流站；新北市已於109年實質管理收集系統，如今八里廠移交後，全系統在新北市境內的設施，都由新北市負責營運管理，達到「管用合一」的目標。

十三行博物館表示，污水處理廠廠區內目前有國定十三行考古遺址保留區及解說台，當年興建處理廠時，用地與遺址相衝突與擾動。經5次大規模的搶救發掘工作，內政部將廠內3553平方公尺的長方形土地劃定為「遺址保存區」，成為唯一完整保存的土地。處理廠的蛋型消化槽，外觀圖騰取材自十三行遺址特色。