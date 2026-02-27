2026茶山繚療將登場 3月21、22日坪林茶博館「茶山市」亮相

邁入第五年的「2026茶山繚療」將於3月1日至4月30日登場，今年以「春澗學」為主題，串聯新北市五大美學廊帶之一的「綠色山林」，從坪林出發，延伸至新店、深坑、石碇、雙溪、烏來等大茶山區域，轉譯一場關於「茶、山、水」的文化敘事。

新北市文化局表示，「茶山繚療」作為綠色山林五條美學廊帶的重要品牌活動，持續以「大茶山」為文化核心，整合地方物產、工藝職人與創生團隊能量，將山林文化轉化為具體可感的生活美學。今年以「春澗學」為題，將茶山療癒能量比擬為春日微雨，細膩成山澗，在山脈間清透流轉，象徵文化在地域拓展中的淬鍊與延伸。

活動期間串聯坪林、新店、深坑、石碇、雙溪與烏來等地特色品牌與餐飲空間，推出限定聯名餐飲與微型展覽，並規畫多場工作坊與主題遊程，引導民眾深入山林，透過「茶、山、水」三大軸線，體驗在地風土與文化脈絡。

文化局表示，主活動將於3月21日、22日在坪林茶業博物館舉辦「茶山市」亮點市集，集結大茶山六區特色物產、職人工藝與餐飲品牌，在茶博館山水庭院空間打造為期兩日的風土市集。現場除展售外，亦安排限定茶噴霧等多種工作坊與茶席講堂，邀請茶師於澗邊亭下親斟分享茶山故事，透過聽水入盞與品茗對話，引領民眾放慢步調。

藝文展演方面，邀請「聲動樂團」與「漫縵山房」等團隊帶來山林聲景演出，音樂與古琴演奏將於茶山空間中交織回盪，展現茶山文化與當代表演藝術的跨界對話。