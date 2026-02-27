20年磨一劍　國家檔案館爆紅成北部地標景點

國家檔案館去年9月試營運至今，不到半年已吸引超過36萬人次走進這座承載國家記憶的場館，看似一夕爆紅，實則歷經長達20年的籌備與醞釀。國發會檔案局長林秋燕表示，在先進國家，檔案館是非常普遍的存在，台灣終於在去年迎來首座國家檔案館，期待能改變民眾對檔案的想像。

國家檔案館於2025年9月2日起試營運，同年11月22日正式開幕。這座矗立在廣闊綠地間，充滿現代感的紅色漸層烤漆玻璃帷幕建築，其實充滿設計巧思。

紅色漸層帷幕象徵林口紅土，也隱喻檔案層層堆疊的國家記憶，而3/4基地採開放生態園區的設計，則是檔案局透過空間規劃，告訴往來民眾「這是每個人的檔案館」，歡迎駐足停留。

林秋燕直言，談到檔案，多數人會覺得距離遙遠且議題沈重、嚴肅，其實檔案可以很貼近民眾生活，甚至在國外，國家檔案館是非常普遍的存在，與圖書館、博物館被視為知識體系的3大支柱。

國發會檔案局先前服務空間設於行政院新莊聯合辦公大樓，軟硬體資源有限，典藏空間也不敷使用。林秋燕表示，蓋一座國家檔案館是檔案局很期盼的事，也是一直以來的目標。

一開始，國家檔案館計畫未受支持，但檔案局沒有放棄，埋首進行準備工作。為了在未來創建符合需求的國家檔案館，檔案局早在2005年就開始籌備，陸續進行委託研究、出國考察、蒐整技術文件，成立建館推動小組，形成國家檔案館興建需求說明書，作為日後與建築設計者的溝通依據。

林秋燕表示，2017年終於等到興建計畫核定，在這之前，檔案局做了非常多盤點，清楚知道自己要什麼，國家檔案館興建需求說明書的內容，細至館內每個空間都有1至3頁的需求說明；當初委託內政部營建署（現國土署）專業代辦時，對方看到猶如研究報告、厚厚一份的興建需求說明書，直呼「這是政府需求寫得最清楚的案例」。

林秋燕表示，為了打破台灣人對於政府機關刻板、沉悶的印象，國家檔案館場館的材質選擇、顏色線條、家具搭配，堪稱「全方位斤斤計較」，而且戶外園區保留原生喬木、設置生態池，檔案館2樓林梢廣場也是開放空間，正如檔案館宗旨是「每個人的檔案館」，設計理念把「親和開闊」納入建築訴求，希望打造每個人都能走進來、願意停下來的開放空間。

國家檔案館的誕生，前前後後走了20年，林秋燕笑道：「人家說10年磨一劍，我們是20年磨一劍」。

檔案館開館以來，因其開放明亮的空間特性，成為當地人茶餘飯後的去處。林秋燕表示，國家檔案館戶外園區與2樓林梢廣場全時開放，早上、晚上都有不少年長者運動、打拳、練氣功，「我們張開手臂歡迎在地民眾參與」。

林秋燕指出，法國、美國、加拿大、德國、英國、澳洲、紐西蘭、日本、韓國都有，這不僅是知識體系的重要支柱，也被視為民主施政透明度指標，因為政府將施政紀錄開放給民眾閱覽應用、檢視，象徵政府與人民之間的信賴關係。

台灣終於在2025年迎來首座國家檔案館，林秋燕表示，營運第一年非常重要，檔案局接收到許多正面回饋與意見，持續進行優化及調整，今年將著重分齡、分眾的推廣活動，並舉辦「夏日檔案祭」，讓親子、師生在暑假期間，透過活動接近檔案。

林秋燕表示，台灣已用國際標準建置國家檔案館，預計6月辦理國際研討會，邀請國際重要檔案館館長與學者專家，以及國內相關領域代表性學者專家參與，交流之餘，也把台灣國家知識建設的成果向國際推廣。