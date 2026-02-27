新北燈會6天吸引逾250萬人潮 祈福列車文創品今起限量送

2026新北燈會「勁馬奔騰・新北Hi Light」2月20日在新北大都會公園登場，晚間時分各燈區璀璨綻放，開展6天吸引逾250萬人潮賞燈，更有粉絲「祈福列車」燈區排隊，把11間宮廟結緣品收集到手，民政局特別加碼製作廣受好評的「祈福列車」文創品，今天開始在燈會現場限量送。

民政局長林耀長表示，去年推出的「祈福列車」活動受到熱烈迴響，民眾可到11條祈福路線打卡集章，體驗新北廟宇之美與地方特色，還可獲得限量的「祈福列車」文創品，每條路線文創品圖案不同，分別象徵平安、健康、學業、事業等意涵，並附有小燈泡代表光明，讓民眾心願可隨燈光閃耀。

林耀長說，「祈福列車」活動廣受好評，因此今年特別在新北燈會設置馬上開運燈區，打造祈福列車意境，邀請八里五福宮、震安宮、五穀先帝廟、保元宮、竹林山觀音寺、樹林濟安宮、慈祐宮（媽祖宮）、瑞芳青雲殿、新莊武聖廟、拱北殿、新莊地藏庵等各大宮廟神尊駐駕，讓民眾可在現場祈福。

想要拿到祈福列車的民眾，只要今天開始到新北燈會現場，與祈福列車拍照上傳個人社群軟體，並截圖留言至新北民政保平安臉書活動貼文，就有機會獲得限量600份的「祈福列車」文創品，為新的一年點亮光明。

此外，今明兩天假期在現場互動裝置打地鼠分數達50分，就加碼贈送電動壓汁機，限量每日100份，27日至3月1日連假3日每天下午5點加發送一般版小提燈1000份，3月3日元宵節當天晚間6點更加碼特別版小提燈金馬舞錢1000份。