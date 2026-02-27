快訊

美國開始調查撤銷中國最惠國待遇的影響 可能提高中國關稅

台灣女童澀谷過馬路遭女子撞飛！ 日律師：恐涉攻擊罪「最重2年徒刑」

教學／Google Chrome越用越慢？5個設定「大掃除」讓瀏覽器立刻回春

聽新聞
0:00 / 0:00

新店順安街增設專用迴轉道 交通更順暢了

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
新店順安街新增專用迴轉道，改善當地尖峰時段車輛擁塞情形。圖／新北交通局提供
新店順安街新增專用迴轉道，改善當地尖峰時段車輛擁塞情形。圖／新北交通局提供

新北市新店區順安街過去因未設置專用迴轉空間，往北市鳴遠橋的車輛須行駛至前方路口才能迴轉，常造成後方車流受阻，也增加人車衝突與事故風險。經新北市交通局與養工處透過道路空間重配置與號誌優化，有效紓解車流回堵，更降低人車交織衝突風險，提升行車安全。

交通局專門委員林昭賢表示，新店區順安街為雙向各1車道，過去因未設置專用迴轉空間，往北市鳴遠橋的車輛須行駛至前方大型路口才能迴轉，尖峰時段更容易出現回堵情形，同時，迴轉車輛在路口與行穿線的行人動線交織，不僅影響車流順暢，也增加事故風險。

交通局表示，經與養工處多次現地會勘與評估，選定在順安街適當位置增設專用迴轉道，並同步調整號誌時制，引導迴轉車流提前分流，迴轉後銜接右轉往北市鳴遠橋方向行駛，新措施上路後，已有效減少對直行車流的干擾，改善壅塞狀況，整體通行效率明顯提升。

交通局表示，後續將於迴轉道入口前增設2面指引標誌，加強駕駛辨識與導引效果，並持續依實際車流狀況滾動檢討號誌時制，以確保改善效益穩定發揮，也提醒用路人行經該路段留意號誌燈號與標誌指引。

交通局與養工處選定在順安街適當位置增設專用迴轉道，減少當地車流擁塞情形。圖／新北交通局提供
交通局與養工處選定在順安街適當位置增設專用迴轉道，減少當地車流擁塞情形。圖／新北交通局提供

延伸閱讀

北市無菸城市別忘了殯儀館 議員：吸菸區設包廂

大型重機停放路邊收費機車格 新北：7月全市開放

新店第三公墓突竄火 休旅車及50平方公尺樹林遭燒毀

重機族利多！新北 3/1 起擴大開放新莊、三重等 5 區路邊機車格停放

相關新聞

新北燈會6天吸引逾250萬人潮 祈福列車文創品今起限量送

2026新北燈會「勁馬奔騰・新北Hi Light」2月20日在新北大都會公園登場，晚間時分各燈區璀璨綻放，開展6天吸引逾...

「老梅綠石槽」春日限定 抹茶地毯美景已6成綠

隨著春風吹拂北海岸，一年一度的夢幻景觀登場，新北市石門區的老梅綠石槽已進入最佳觀賞期，大片翠綠海藻覆蓋在整齊排列的石槽上...

新北瑞芳員山淨水場幹管24日破管搶修完成 670戶停水昨晚陸續復水

新北市瑞芳區員山淨水場邊坡的350公厘輸水管線24日晚間破管，台水一區處表示，影響瑞芳區弓橋里、光復里、龍山里、柑坪里及...

新店順安街增設專用迴轉道 交通更順暢了

新北市新店區順安街過去因未設置專用迴轉空間，往北市鳴遠橋的車輛須行駛至前方路口才能迴轉，常造成後方車流受阻，也增加人車衝...

北市無菸城市別忘了殯儀館 議員：吸菸區設包廂

台北市長蔣萬安喊出「無菸城市」，陸續在迪化街年貨大街、台北燈節試辦。同樣是民眾進出頻繁的台北市懷愛館，室外吸菸區為開放式...

板橋體育場「彩虹看台」開箱亮相 侯友宜：運動不會有界限

新北板橋體育場「彩虹看台」今晚開箱，首場接力賽由新北市長侯友宜鳴槍，視障跑者領軍的5支隊伍，一棒接一棒，正式宣告運動平權...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。