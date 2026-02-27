新店順安街增設專用迴轉道 交通更順暢了

新北市新店區順安街過去因未設置專用迴轉空間，往北市鳴遠橋的車輛須行駛至前方路口才能迴轉，常造成後方車流受阻，也增加人車衝突與事故風險。經新北市交通局與養工處透過道路空間重配置與號誌優化，有效紓解車流回堵，更降低人車交織衝突風險，提升行車安全。

交通局專門委員林昭賢表示，新店區順安街為雙向各1車道，過去因未設置專用迴轉空間，往北市鳴遠橋的車輛須行駛至前方大型路口才能迴轉，尖峰時段更容易出現回堵情形，同時，迴轉車輛在路口與行穿線的行人動線交織，不僅影響車流順暢，也增加事故風險。

交通局表示，經與養工處多次現地會勘與評估，選定在順安街適當位置增設專用迴轉道，並同步調整號誌時制，引導迴轉車流提前分流，迴轉後銜接右轉往北市鳴遠橋方向行駛，新措施上路後，已有效減少對直行車流的干擾，改善壅塞狀況，整體通行效率明顯提升。