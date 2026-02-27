「老梅綠石槽」春日限定 抹茶地毯美景已6成綠

隨著春風吹拂北海岸，一年一度的夢幻景觀登場，新北市石門區的老梅綠石槽已進入最佳觀賞期，大片翠綠海藻覆蓋在整齊排列的石槽上，與湛藍海水相互輝映，有如抹茶地毯般的天然奇景。北觀處說，目前覆蓋率已逾六成，近日吸引很多攝影愛好者與旅遊民眾拍照。

老梅綠石槽曾被CNN票選為台灣八大祕境之一，東北季風帶來的浪花打在石槽表面滋潤後，每年3到5月大量生長，覆蓋於潮間帶海蝕平台或礁石，隨後因夏季暫時白化消失，但石蓴的孢子仍存於石縫中等待來後再生長。

交通部觀光署北觀處說，老梅綠石槽為北海岸獨特的海蝕地形，近期氣候穩定、日照充足，使得綠藻生長狀況良好，覆蓋率約六成，正是旅遊與拍照打卡的最佳時機。目前一眼望去已覆上一層鮮綠色海藻，呈現短暫卻絢麗的自然景觀。

北觀處代理處長吳建志表示，每日乾潮期間會安排志工解說，歡迎民眾把握春日來趟北海岸小旅行。清晨時分，陽光斜射在綠石槽與海面上，色彩層次分明，是攝影玩家公認的「黃金時段」。

北觀處呼籲遊客請勿踩踏綠石槽，以免破壞自然景觀與造成滑倒危險，建議穿著止滑鞋款，留意海岸濕滑地面，並請避開滿潮時段，及注意現場安全公告，建議在沙灘處欣賞。

何時來拍最美、最綠？北觀處說，清晨日出時可拍到陽光灑落，配上海浪拍打濺起水花會更美麗，夕陽日落也是拍攝好時機，各有不同的美。

民眾可先於網路上查詢石門區的潮汐表，最佳觀賞時機為選擇乾潮前後1至2小時內抵達，或可利用北觀處官網綠石槽即時影像先行了解當地狀況。

老梅地區停車位較少，建議民眾可搭乘大眾運輸862、863或台灣好行皇冠北海岸線於老梅站下車，步行約5至10分鐘即可抵達。除欣賞綠石槽外，也可順遊周邊景點如台灣本島極北點富貴角燈塔、富基漁港、婚紗廣場與海岸步道，感受春日海岸的自然魅力，並品嘗新鮮海產及石門肉粽。旅遊資訊，可至北觀處官網或粉絲團查詢。

北觀處官網：https://www.northguan-nsa.gov.tw

北觀粉絲團-幸福北海岸：https://www.facebook.com/northguan/

老梅綠石槽即時影像：https://reurl.cc/VmyLXy

新北市石門潮汐預報：https://reurl.cc/EbOo20