北市無菸城市別忘了殯儀館 議員：吸菸區設包廂

台北市長蔣萬安喊出「無菸城市」，陸續在迪化街年貨大街、台北燈節試辦。同樣是民眾進出頻繁的台北市懷愛館，室外吸菸區為開放式空間，菸味飄散，路過民眾仍可聞到，議員建議可設吸菸包廂；北市殯葬處允諾評估設置，盼升級硬體設施，逐步達成無菸治喪環境。

殯葬處落實菸害防制法，懷愛館全面禁菸，維護治喪環境品質。另依法設置6處室外吸菸區，分別位在火化場旁、停棺室旁、1樓中庭靠景行樓外梯、景仰樓2樓露台、景行樓4樓平台及計程車乘車區旁，滿足不同區域民眾與從業人員的使用需求，同時確保館內核心場域的空氣品質。

不過，議員林杏兒發現吸菸區皆是開放式空間，非吸菸民眾行經吸菸區附近時，還是會聞到濃濃二手菸味道，甚至產生嫌惡感，卻只能忍氣吞聲。她建議殯葬處，可考慮在適當地點設置包廂式吸菸區，配備排煙系統，讓非吸菸者能夠遠離菸味困擾，館方也應加強宣導並取締違規在懷愛館內吸菸的行為。

殯葬處回應，懷愛館各出入口明顯處均張貼彩色圖文禁菸標示，現場志工、保全及管理人員皆會主動提醒有抽菸需求者至吸菸區，並派員不定期巡查，若發現違規將依法處置。

殯葬處說，為進一步優化場地環境並提升殯儀文化品質，殯葬處正評估設置包廂式吸菸區或調整現有吸菸區型式的可行性。未來若導入包廂式吸菸區，讓吸菸者與非吸菸者有效分流，解決菸味干擾問題，逐步達成無菸治喪環境目標，讓治喪過程更加舒適與肅穆。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康