新北瑞芳員山淨水場幹管24日破管搶修完成 670戶停水昨晚陸續復水
新北市瑞芳區員山淨水場邊坡的350公厘輸水管線24日晚間破管，台水一區處表示，影響瑞芳區弓橋里、光復里、龍山里、柑坪里及龍鎮里等地區，約670戶停水，昨晚6時15分完成修復，並逐步恢復供水。
台水一區處昨晚表示，新北市瑞芳區員山淨水場350公厘輸水管線，發生破管情形，致部分地區供水受到影響，台水一區處於第一時間啟動緊急應變機制，動員搶修人力與機具進場，展開管線開挖及破損管段維修等工項作業，經持續不間斷投入人力搶修，昨晚修復完成。
台水一區處說，搶修期間新北市政府提供行政協調，協助相關單位橫向聯繫與應變處置，瑞芳區公所協助地方溝通與資訊轉達，各里里長即時向里民說明停復水情形。針對破管原因，一區處將持續調查與檢討，並將加強轄區內重要管線巡檢與汰換作業，降低類似事件再發生。
因破管搶修，瑞芳區龍山、龍鎮、柑坪、弓橋、猴硐及光復里等6里停水，瑞芳區公所召開應變會議，並協調台水調度儲水桶及水車緊急供應民生用水，新北市府昨災害應變中心強化三級開設。
瑞芳區長楊勝閔表示，此次大規模停水，瑞芳區為新北市觀光重點區域，考量實際影響範圍和戶數，緊急召開3次會議，確認里民、醫院、學校、市場、車站及工業區等需求，啟動跨區跨局處支援作業。
副市長朱惕之昨到場了解，他表示，經現場會勘評估漏水點於瑞芳淨水場內，依台水施工需求，已事前利用多元管道發布相關停水資訊並請民眾預先儲水備用，要求台水加速復水進度。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。