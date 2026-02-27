新北瑞芳員山淨水場幹管24日破管搶修完成 670戶停水昨晚陸續復水

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
瑞芳區員山淨水場幹管24日破管搶修完成，670戶停水昨晚陸續復水。記者游明煌／翻攝
瑞芳區員山淨水場幹管24日破管搶修完成，670戶停水昨晚陸續復水。記者游明煌／翻攝

新北市瑞芳區員山淨水場邊坡的350公厘輸水管線24日晚間破管，台水一區處表示，影響瑞芳區弓橋里、光復里、龍山里、柑坪里及龍鎮里等地區，約670戶停水，昨晚6時15分完成修復，並逐步恢復供水。

台水一區處昨晚表示，新北市瑞芳區員山淨水場350公厘輸水管線，發生破管情形，致部分地區供水受到影響，台水一區處於第一時間啟動緊急應變機制，動員搶修人力與機具進場，展開管線開挖及破損管段維修等工項作業，經持續不間斷投入人力搶修，昨晚修復完成。

台水一區處說，搶修期間新北市政府提供行政協調，協助相關單位橫向聯繫與應變處置，瑞芳區公所協助地方溝通與資訊轉達，各里里長即時向里民說明停復水情形。針對破管原因，一區處將持續調查與檢討，並將加強轄區內重要管線巡檢與汰換作業，降低類似事件再發生。

因破管搶修，瑞芳區龍山、龍鎮、柑坪、弓橋、猴硐及光復里等6里停水，瑞芳區公所召開應變會議，並協調台水調度儲水桶及水車緊急供應民生用水，新北市府昨災害應變中心強化三級開設。

瑞芳區長楊勝閔表示，此次大規模停水，瑞芳區為新北市觀光重點區域，考量實際影響範圍和戶數，緊急召開3次會議，確認里民、醫院、學校、市場、車站及工業區等需求，啟動跨區跨局處支援作業。

副市長朱惕之昨到場了解，他表示，經現場會勘評估漏水點於瑞芳淨水場內，依台水施工需求，已事前利用多元管道發布相關停水資訊並請民眾預先儲水備用，要求台水加速復水進度。

瑞芳區員山淨水場幹管24日破管搶修完成，670戶停水昨晚陸續復水。記者游明煌／翻攝
瑞芳區員山淨水場幹管24日破管搶修完成，670戶停水昨晚陸續復水。記者游明煌／翻攝

瑞芳 停水

延伸閱讀

桃園巨蛋將動工 新北民代籲大巨蛋向北布局、落腳淡水

瑞芳區員山淨水場輸水管線前晚破管 670戶停水…估今晚8時復水

大湳給水廠施工 新北林口、五股、泰山將停水影響6.5萬戶

基隆捷運要蓋八堵站 瑞芳、平溪人籌組策進會爭取規畫「瑞八線」捷運

相關新聞

「育兒減工時」新政…北捷、悠遊卡公司帶頭做？蔣萬安這樣說

台北市長蔣萬安昨天宣布「育兒減少工時」新政，遭綠營質疑預算僅編列550萬，只有55家企業能申請，新政「看得到吃不到」？蔣...

新北瑞芳員山淨水場幹管24日破管搶修完成 670戶停水昨晚陸續復水

新北市瑞芳區員山淨水場邊坡的350公厘輸水管線24日晚間破管，台水一區處表示，影響瑞芳區弓橋里、光復里、龍山里、柑坪里及...

板橋體育場「彩虹看台」開箱亮相 侯友宜：運動不會有界限

新北板橋體育場「彩虹看台」今晚開箱，首場接力賽由新北市長侯友宜鳴槍，視障跑者領軍的5支隊伍，一棒接一棒，正式宣告運動平權...

市府帶頭育兒減工時？蔣萬安：努力提供友善條件

台北市長蔣萬安日前宣布「育兒減少工時計畫」，對於捷運公司等公營事業是否適用，他今天說，市府會努力提供員工育兒友善工作條件...

淡水區義山福德宮過頭庄慶典 百年信仰凝聚地方

農曆新年正月初九，適逢天公生，新北市淡水區義山里熱鬧非凡，義山里福德宮舉辦一年一度的「過頭庄」慶典，不僅循古禮祭拜土地公，更舉行隆重的拜天公儀式，吸引眾多里民共襄盛舉，在新春期間為地方注入濃厚的信仰力量與團結氛圍。

汐止站前廣場公園老舊 會勘要更新共融遊具整體改造

汐止火車站前廣場每天進出的人多，只是在橋下的遊戲場以及一旁的公園綠地廣場，因為設備老舊以及遊具不足，所以新北市議員白珮茹就召集相關單位人員現場會勘，希望增加共融遊具打造全齡場域的同時，也能將周邊公園綠地環境及動線進行改造，讓汐止門面煥然一新。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。