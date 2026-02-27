新北瑞芳員山淨水場幹管24日破管搶修完成 670戶停水昨晚陸續復水

新北市瑞芳區員山淨水場邊坡的350公厘輸水管線24日晚間破管，台水一區處表示，影響瑞芳區弓橋里、光復里、龍山里、柑坪里及龍鎮里等地區，約670戶停水，昨晚6時15分完成修復，並逐步恢復供水。

台水一區處昨晚表示，新北市瑞芳區員山淨水場350公厘輸水管線，發生破管情形，致部分地區供水受到影響，台水一區處於第一時間啟動緊急應變機制，動員搶修人力與機具進場，展開管線開挖及破損管段維修等工項作業，經持續不間斷投入人力搶修，昨晚修復完成。

台水一區處說，搶修期間新北市政府提供行政協調，協助相關單位橫向聯繫與應變處置，瑞芳區公所協助地方溝通與資訊轉達，各里里長即時向里民說明停復水情形。針對破管原因，一區處將持續調查與檢討，並將加強轄區內重要管線巡檢與汰換作業，降低類似事件再發生。

因破管搶修，瑞芳區龍山、龍鎮、柑坪、弓橋、猴硐及光復里等6里停水，瑞芳區公所召開應變會議，並協調台水調度儲水桶及水車緊急供應民生用水，新北市府昨災害應變中心強化三級開設。

瑞芳區長楊勝閔表示，此次大規模停水，瑞芳區為新北市觀光重點區域，考量實際影響範圍和戶數，緊急召開3次會議，確認里民、醫院、學校、市場、車站及工業區等需求，啟動跨區跨局處支援作業。