板橋體育場「彩虹看台」開箱亮相 侯友宜：運動不會有界限

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北板橋體育場「彩虹看台」今晚正式開箱亮相，開箱後首場接力賽，由新北市長侯友宜擔任鳴槍手，宣布接力賽正式開始。記者江婉儀／攝影
新北板橋體育場「彩虹看台」今晚開箱，首場接力賽由新北市長侯友宜鳴槍，視障跑者領軍的5支隊伍，一棒接一棒，正式宣告運動平權理念在新北市從口號化為具體行動。

為提供更優質的運動及觀賽環境，環繞在田徑場的彩虹看台，將平權的色彩元素融入場館設計，讓工程不再只是單純工程，將田徑場成為新北市多元包容的重要地標，透過運動場館傳遞運動平權理念。

侯友宜表示，板橋體育場是板橋的城市地標之一，在這裡真正讓運動成為日常，不論是晨跑、夜跑、運動團隊訓練、國內外賽事，滿足大家運動或是看比賽的需求，就連自己也是常到這裡跑步，跟市民同樂。

體育局補充，今天的「彩虹接力跑」，由視障選手與新北在地跑團共同組隊，其中視障跑者李協興跑齡超過6年，曾參加過極限鐵人賽，也跑過萬金石馬拉松；林育良的雙眼先天性白內障，術後兩眼視力1000度，400度閃光，跑齡5年，曾參加台北馬拉松、台東活水活鐵人三項，從全馬、超馬到鐵人三項，無役不與。

黃浩宇跑齡超過1年，是視障跑者也是服務者，身為視障陪跑員培訓講師，教導明眼志工如何安全、有效地引導視障跑者；劉豐銘雖有遺傳性氣喘，對於跑步從來不曾想像，2019年看到視障跑團網頁，開啟路跑人生，跑齡7年多。跑者簡銘俊跑齡30年，參加過紐約馬拉松，以其自身經驗，號召更多視障朋友，創立中華視障路跑協會。

侯友宜說，從3月萬金石馬拉松，10公里組新增500個女性專屬名額、增設非二元性別組別、增設10公里組視障配速員。接續，5月的全國身心障礙國民運動會以「服務型賽會」為核心，5月23日至26日田徑競賽將在板橋體育場展開，邀請大家一起進場，為這群突破自我的勇者們加油，運動不會有界限。

馬拉松 新北 侯友宜

