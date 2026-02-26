市府帶頭育兒減工時？蔣萬安：努力提供友善條件

台北市長蔣萬安日前宣布「育兒減少工時計畫」，對於捷運公司等公營事業是否適用，他今天說，市府會努力提供員工育兒友善工作條件；北捷則說，須再整體考量，但會努力來做。

蔣萬安日前拍板「育兒減少工時計畫」3月上路，鼓勵設立在台北市的事業單位，提供戶籍設於台北市、有12歲以下子女、確有親自接送需求的員工減少1小時工時，每名員工最高補助新台幣1萬5000元、每家事業單位總補助上限10萬元。

對於台北捷運公司、悠遊卡公司等市府持股公營事業是否會帶頭做，蔣萬安今天出席台北燈節西門展區點燈儀式前被媒體堵訪表示，人事處已對外清楚說明，市府會持續努力提供員工育兒友善的工作條件。

此外，勞動局原先說明，今年預算僅編列550萬元，挨批僧多粥少、看得到吃不到。蔣萬安說，勞動局已經對外清楚說明，這項計畫就是試辦性質，鼓勵企業參與，所以沒有設限，也保留未來擴大經費挹注的彈性。

台北捷運公司董事長趙紹廉向中央社記者表示，育兒減工計畫立意良善且方向正確，由於北捷公司員工約6000人且橫跨雙北市，需要進一步做整體評估及考量，「但我們會努力來做這件事。」

台北市人事處說明，市府公務人員辦公時間皆依中央政府人事法令相關規定，每天為8小時，市府在既有規定下積極研議擴大彈性差勤措施，包括針對員工有就讀國小學童、學齡前幼兒或嬰兒須親自接送或照顧需求，可依中央人事法規向服務機關申請彈性調整上下班時間等。

依據「公務員服務法」第12條第一項，公務員應依法定時間辦公，每天辦公時數為8小時，每週辦公總時數為40小時。

另依據「台北市市政大樓各機關彈性上班實施要點」，北市府公務人員可在上午7時30分至9時30分間、下午4時30分至6時30分間自由選擇上下班時間。