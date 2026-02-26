燈節西門展區開幕！蔣萬安透露最愛這IP 曝屬馬1事「比安太歲重要」

台北燈節今年首創雙展區，昨花博展區開幕，今市長蔣萬安晚間主持西門町展區開幕，由於今年西門町展區主燈是泡泡瑪特的Baby Molly，總共有六座泡泡瑪特國際知名IP，蔣萬安透露，他自己最喜歡的是星星人，有青花瓷的外觀非常具有特色，眼睛裡面還有兩隻小馬，非常可愛。

蔣萬安也透露，自己生肖屬馬，很多朋友都說要安太歲，不過比安太歲更重要的是安太座。所以今年台北燈節，他會帶家裡的二寶、三寶一起來逛燈節，六個角色都會去看看、拍照，除了二寶三寶，會帶著家裡的太太。

今天晚間蔣萬安到西門紅樓前的西門町展區主燈Baby Molly前點燈開幕，現場許多民眾搶拍今年燈節主燈。今年的西門町展區特別與「泡泡瑪特（POP MART）」合作，有六個人氣IP最新的馬年造型為主軸打造五座燈組，

觀傳局表示，西門展區六大IP燈組皆以馬年限定造型呈現，6公尺高的青花瓷款星星人燈組，坐落於捷運西門站六號出口上方，打造燈組與地景結合的特色。沿成都路往中華路方向有Hirono小野與 LABUBU兩組燈組；Skullpanda 與 DIMOO 燈組中，也加入許多台北專屬的小巧思，結合會轉動的貓空纜車，台北兒童新樂園的彩色摩天輪，還有北藝中心、大湖公園等地景。

除了可愛潮流IP燈組，西門展區也推出傳統花燈、在地特色燈組、藝術家燈組，包含中山堂廣場展出近100件全國競賽傳統花燈，在地宮廟及企業也紛紛響應推出精彩主題燈組。

另外，今年台北燈節展期正值WBC世界棒球經典賽期間，觀傳局也在西門展區推出「揮出夢想經典熊讚」燈組，限定期間加設加油牆，穿著中華隊隊服的熊讚邀請所有民眾一起來西門展區為中華隊加油應援。

周邊商圈也推出燈節期間限定好康活動及燈飾妝點，包含西門町商圈祭出悠遊付消費優惠、榮町商圈的漫市集活動、沅陵街商圈的彩燈節活動、北門相機商圈的台北燈節攝影比賽、新中華路影音電器街推出打卡送大獎活動、萬華商圈推出「燈照艋舺：2026 馬馬慶元宵」。

2026台北燈節自2月25日至3月15日，共19天，開展時間為平日17時至22時、假日14時至22時，每日亮燈時間為17時至22時，Baby Molly主燈秀時間則為2月26日開始18時至22時，每20分鐘展演1次。觀傳局提醒，燈節期間展區及周邊禁止吸菸，以提供民眾舒適的賞燈體驗，若民眾有吸菸需求請至指定吸菸區。