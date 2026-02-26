幫助有限？議員憂育兒減工時補貼排擠原服務 北市府：不影響原有預算

北市3月起全台首推育兒減少工時試辦計畫，綠營議員今天質疑預算不足恐僅補助55家企業，且排擠原有服務；勞動局表示，原服務不受影響，55家是平均值，實況可能更多。

台北市「育兒減少工時」試辦計畫3月上路，凡是登記設立在北市的民間事業單位，只要提供設籍北市家有12歲以下子女、且確實有育兒需求的員工，每天彈性延後1小時上班或提早1小時下班，市府將補助減少工時所對應薪資的8成，每家最高補助新台幣10萬元。

民進黨台北市議員許淑華透過臉書（Facebook）表示，此政策年度預算僅新台幣550萬元，且每家公司補助上限10萬元，等於只能補助2名員工，看來只是實際影響極為有限的政策而已。

民進黨北市議員何孟樺也透過臉書發文，市府推出的政策最高只能補助一個事業單位10萬元。勞動局只準備550萬元預算，可補助約55家企業，但台北市公司行號約18萬個，勞保投保單位就有11萬個，根本就是「洋芋片政治學的最佳實踐」。

民進黨北市議員陳賢蔚透過群組說，政策推出前，未充分諮詢企業及育兒家長意見，北市府以極少預算卻宣稱可廣泛嘉惠父母，由企業先行負擔薪資再申請補助，對中小企業而言將增加人事行政成本，且未同步規劃人力替補、工作分配調整及對不同性質勞工權益保障，明顯將負面效應丟包給企業負責，恐造成勞資雙輸局面。

北市勞動局說明，政策研擬歷經民調、參考韓國試辦及推至全國實施的作法，並發現義大利、日本也有推動相關措施，之後也有諮詢企業、專家學者、勞工代表，是具體回應少子化與家庭照顧壓力的試辦補助，並非強制執行，是透過補貼減少企業負擔，藉此鼓勵參與。

勞動局也說明，預算先匡列550萬元，預計55家是以每家最多補助10萬元計算的平均值，若實際上不是每家達10萬元，家數會多於此，且推動後響應若熱烈，會動支第二預備金擴大執行，不以550萬元為限。

勞動局強調，不管以550萬元執行，或擴大辦理，都不會排擠到原有補助企業設置哺乳室、托兒服務設施、育兒津貼等服務的預算。