淡水區義山福德宮過頭庄慶典 百年信仰凝聚地方

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
透過慶典讓更多人了解義山里的百年信仰與農村歷史，並將這份在地精神代代相傳。圖／紅樹林有線電視提供
透過慶典讓更多人了解義山里的百年信仰與農村歷史，並將這份在地精神代代相傳。圖／紅樹林有線電視提供

農曆新年正月初九，適逢天公生，新北淡水區義山里熱鬧非凡，義山里福德宮舉辦一年一度的「過頭庄」慶典，不僅循古禮祭拜土地公，更舉行隆重的拜天公儀式，吸引眾多里民共襄盛舉，在新春期間為地方注入濃厚的信仰力量與團結氛圍。

義山里長楊永麗表示，義山里早期屬於典型農業社會，居民多以務農維生，隨著時代變遷逐漸發展為工業區，但傳承下來的傳統文化慶典始終未曾改變。其中，淡水義山福德宮的「過頭庄」慶典源自傳統農村社會習俗，每年固定舉辦兩次，分別為農曆正月初九及農曆八月十五，由地方工廠老闆或爐主輪流主辦祭典，祈求風調雨順、五穀豐收與地方平安。

里長指出，「過頭庄」是新市鎮開發前即已存在的百年農村祭祀活動，融合在地信仰與社區情感，是義山里重要的文化資產。早期義山里尚未有眾多寺廟時，福德宮便是地方主要的信仰中心，至今已有百年以上歷史。居民對土地公信仰虔誠，深信其庇佑地方、守護鄉里，香火鼎盛不墜。

此次慶典除依循古禮祭拜土地公外，也配合正月初九舉行拜天公儀式，場面莊嚴隆重。現場聚集眾多里民參與祭祀與祈福，展現地方團結與濃厚人情味。透過傳統儀式的延續，不僅凝聚居民向心力，也讓年輕世代更加認識地方歷史與文化根源。

楊永麗強調，傳統文化是地方珍貴的資產，期盼透過持續舉辦「過頭庄」慶典，讓更多人了解義山里的百年信仰與農村歷史，並將這份在地精神代代相傳，使傳統文化在時代更迭中持續發光發熱。

