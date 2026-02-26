汐止站前廣場公園老舊 會勘要更新共融遊具整體改造

汐止火車站前廣場每天進出的人多，只是在橋下的遊戲場以及一旁的公園綠地廣場，因為設備老舊以及遊具不足，所以新北市議員白珮茹就召集相關單位人員現場會勘，希望增加共融遊具打造全齡場域的同時，也能將周邊公園綠地環境及動線進行改造，讓汐止門面煥然一新。

新北市議員白珮茹表示，站前廣場是汐止市中心的中心點，不管是兒童遊具或是周邊的公園，希望透過市府城鄉局、景觀處，能夠做整體的景觀再造，在更新遊具的部分，因為目前的遊具只能給比較幼齡的孩子玩，可能大班或是再大一點的孩子，國小一、二年級，就不會想玩這裡的遊具，所以希望在年齡層能夠讓比較大的孩子可以來公園一起玩，尤其都會的孩子生活的空間很受限，有適合的遊具可以讓他們訓練自己的手腳協調及肌耐力，身心各項發展更好。

新昌里長林碧霞說，汐止火車站橋下空間，在經過爭取下，之前設置了一些簡單給小朋友玩的遊具，大人帶小朋友來玩很安全，假日很多爸爸媽媽帶小孩來玩，只是遊具還是不夠齊全，這次會勘討論在這個地方再增添共融遊具設施，讓遊憩環境更好。

白珮茹提到，至於周邊景觀包括公園的部分都已經老舊了，希望可以再做適度的規劃，除了把YouBike的動線重新做規劃，重點將人走的跟休憩的空間能夠清楚的拉開，另外，目前站前公園的動線非常混亂，公園的老舊以及地坪排水也都不佳，因為位處市中心，有火車站又鄰近市場，每天進進出出的人非常多，希望市府能夠用心重新打造，讓汐止門面煥然一新。