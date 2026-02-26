快訊

汐止站前廣場公園老舊 會勘要更新共融遊具整體改造

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止火車站前廣場會勘要整體改造，讓汐止門面煥然一新。圖／觀天下有線電視提供
汐止火車站前廣場每天進出的人多，只是在橋下的遊戲場以及一旁的公園綠地廣場，因為設備老舊以及遊具不足，所以新北市議員白珮茹就召集相關單位人員現場會勘，希望增加共融遊具打造全齡場域的同時，也能將周邊公園綠地環境及動線進行改造，讓汐止門面煥然一新。

新北市議員白珮茹表示，站前廣場是汐止市中心的中心點，不管是兒童遊具或是周邊的公園，希望透過市府城鄉局、景觀處，能夠做整體的景觀再造，在更新遊具的部分，因為目前的遊具只能給比較幼齡的孩子玩，可能大班或是再大一點的孩子，國小一、二年級，就不會想玩這裡的遊具，所以希望在年齡層能夠讓比較大的孩子可以來公園一起玩，尤其都會的孩子生活的空間很受限，有適合的遊具可以讓他們訓練自己的手腳協調及肌耐力，身心各項發展更好。

新昌里長林碧霞說，汐止火車站橋下空間，在經過爭取下，之前設置了一些簡單給小朋友玩的遊具，大人帶小朋友來玩很安全，假日很多爸爸媽媽帶小孩來玩，只是遊具還是不夠齊全，這次會勘討論在這個地方再增添共融遊具設施，讓遊憩環境更好。

白珮茹提到，至於周邊景觀包括公園的部分都已經老舊了，希望可以再做適度的規劃，除了把YouBike的動線重新做規劃，重點將人走的跟休憩的空間能夠清楚的拉開，另外，目前站前公園的動線非常混亂，公園的老舊以及地坪排水也都不佳，因為位處市中心，有火車站又鄰近市場，每天進進出出的人非常多，希望市府能夠用心重新打造，讓汐止門面煥然一新。

「育兒減工時」新政…北捷、悠遊卡公司帶頭做？蔣萬安這樣說

台北市長蔣萬安昨天宣布「育兒減少工時」新政，遭綠營質疑預算僅編列550萬，只有55家企業能申請，新政「看得到吃不到」？蔣...

市府帶頭育兒減工時？蔣萬安：努力提供友善條件

台北市長蔣萬安日前宣布「育兒減少工時計畫」，對於捷運公司等公營事業是否適用，他今天說，市府會努力提供員工育兒友善工作條件...

淡水區義山福德宮過頭庄慶典 百年信仰凝聚地方

農曆新年正月初九，適逢天公生，新北市淡水區義山里熱鬧非凡，義山里福德宮舉辦一年一度的「過頭庄」慶典，不僅循古禮祭拜土地公，更舉行隆重的拜天公儀式，吸引眾多里民共襄盛舉，在新春期間為地方注入濃厚的信仰力量與團結氛圍。

淡水區竹圍國小桌球室大升級 議員爭取空調及地墊改善

為提升校園運動環境品質，新北市議員鄭宇恩爭取經費完成竹圍國小桌球室冷氣與專業地墊改善工程，讓桌球隊孩子們在更安全、舒適的空間中安心訓練，場地規格也更貼近正式比賽標準…

台日扶輪社做社服 汐止拱北殿櫻花林再添緋寒櫻

汐止拱北殿不但是地方信仰中心，更是賞楓景點，不過拱北殿中其實還有一片櫻花林很有看頭，這是在25年前由汐止扶輪社和日本姊妹社合作打造的，時隔25年再度攜手合作，這次再種下15棵的緋寒櫻，並且重作擋土牆及澆灌設備，今(26)日捐贈儀式上，廟方也很感謝2個扶輪社的協助。

