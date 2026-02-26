快訊

一般人難理解？日男住商旅「椅子塞浴缸」 網驚覺背後目的開噴

世界盃男籃／雷蒙恩扮奇兵、CBA雙衛聯手開砲 中華隊退南韓奪首勝

淡水區竹圍國小桌球室大升級 議員爭取空調及地墊改善

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
竹圍國小桌球室改善完成，希望孩子們能在更好的環境裡安心練習、放心流汗。圖／紅樹林有線電視提供
竹圍國小桌球室改善完成，希望孩子們能在更好的環境裡安心練習、放心流汗。圖／紅樹林有線電視提供

為提升校園運動環境品質，新北議員鄭宇恩爭取經費完成竹圍國小桌球室冷氣與專業地墊改善工程，讓桌球隊孩子們在更安全、舒適的空間中安心訓練，場地規格也更貼近正式比賽標準。議員也特地前往竹圍國小實地關心桌球隊訓練情形，陪孩子們練球並表示，從現場可以深刻感受到孩子們的專注神情與對桌球的熱愛，也更加堅定改善訓練環境的決心。

市議員鄭宇恩指出，先前接獲家長反映，孩子們長期在地下室桌球室練習，夏季高溫悶熱，曾出現身體不適情形。接到陳情後，她立即與校方討論，盤點桌球室迫切需要改善的項目，最終決定優先完成「空調設備」與「安全地墊」兩大工程，確保孩子們能在良好環境下專心練習，也降低運動傷害風險。

「今年終於把淡水區有桌球隊的竹圍國小桌球室地墊與空調設備都爭取到位了！」鄭宇恩表示，希望孩子們能在更好的環境裡安心練習、放心流汗，把對桌球的熱情持續延伸，將每一次訓練累積成更強大的自己。未來也會持續爭取更多資源，挹注校園運動設施，成為孩子們努力打拚最堅強的後盾。

對此，竹圍國小校長林愛玲也表示，非常感謝鄭宇恩議員協助爭取經費，改善桌球室教學與訓練環境。完善的空調與專業地墊不僅提升學習品質，也讓孩子在安全無虞的環境下成長茁壯，對學校體育發展具有正面助益。

議員 運動傷害 新北 校園

延伸閱讀

淡水區自強路增設標線型人行道 打造友善行人空間

蘇巧慧邀蔡其昌發送「台灣尚勇」福袋 民眾排隊等待領取…1500份全送出

新北第一選區盤勢鬆動？ 綠營雙箭頭挑戰藍營優勢選區

冠軍之路電影包場 新北議員邀9校棒球小將感受榮耀

相關新聞

「育兒減工時」新政…北捷、悠遊卡公司帶頭做？蔣萬安這樣說

台北市長蔣萬安昨天宣布「育兒減少工時」新政，遭綠營質疑預算僅編列550萬，只有55家企業能申請，新政「看得到吃不到」？蔣...

市府帶頭育兒減工時？蔣萬安：努力提供友善條件

台北市長蔣萬安日前宣布「育兒減少工時計畫」，對於捷運公司等公營事業是否適用，他今天說，市府會努力提供員工育兒友善工作條件...

淡水區義山福德宮過頭庄慶典 百年信仰凝聚地方

農曆新年正月初九，適逢天公生，新北市淡水區義山里熱鬧非凡，義山里福德宮舉辦一年一度的「過頭庄」慶典，不僅循古禮祭拜土地公，更舉行隆重的拜天公儀式，吸引眾多里民共襄盛舉，在新春期間為地方注入濃厚的信仰力量與團結氛圍。

汐止站前廣場公園老舊 會勘要更新共融遊具整體改造

汐止火車站前廣場每天進出的人多，只是在橋下的遊戲場以及一旁的公園綠地廣場，因為設備老舊以及遊具不足，所以新北市議員白珮茹就召集相關單位人員現場會勘，希望增加共融遊具打造全齡場域的同時，也能將周邊公園綠地環境及動線進行改造，讓汐止門面煥然一新。

淡水區竹圍國小桌球室大升級 議員爭取空調及地墊改善

為提升校園運動環境品質，新北市議員鄭宇恩爭取經費完成竹圍國小桌球室冷氣與專業地墊改善工程，讓桌球隊孩子們在更安全、舒適的空間中安心訓練，場地規格也更貼近正式比賽標準…

台日扶輪社做社服 汐止拱北殿櫻花林再添緋寒櫻

汐止拱北殿不但是地方信仰中心，更是賞楓景點，不過拱北殿中其實還有一片櫻花林很有看頭，這是在25年前由汐止扶輪社和日本姊妹社合作打造的，時隔25年再度攜手合作，這次再種下15棵的緋寒櫻，並且重作擋土牆及澆灌設備，今(26)日捐贈儀式上，廟方也很感謝2個扶輪社的協助。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。