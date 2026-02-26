淡水區竹圍國小桌球室大升級 議員爭取空調及地墊改善

為提升校園運動環境品質，新北市議員鄭宇恩爭取經費完成竹圍國小桌球室冷氣與專業地墊改善工程，讓桌球隊孩子們在更安全、舒適的空間中安心訓練，場地規格也更貼近正式比賽標準。議員也特地前往竹圍國小實地關心桌球隊訓練情形，陪孩子們練球並表示，從現場可以深刻感受到孩子們的專注神情與對桌球的熱愛，也更加堅定改善訓練環境的決心。

市議員鄭宇恩指出，先前接獲家長反映，孩子們長期在地下室桌球室練習，夏季高溫悶熱，曾出現身體不適情形。接到陳情後，她立即與校方討論，盤點桌球室迫切需要改善的項目，最終決定優先完成「空調設備」與「安全地墊」兩大工程，確保孩子們能在良好環境下專心練習，也降低運動傷害風險。

「今年終於把淡水區有桌球隊的竹圍國小桌球室地墊與空調設備都爭取到位了！」鄭宇恩表示，希望孩子們能在更好的環境裡安心練習、放心流汗，把對桌球的熱情持續延伸，將每一次訓練累積成更強大的自己。未來也會持續爭取更多資源，挹注校園運動設施，成為孩子們努力打拚最堅強的後盾。

對此，竹圍國小校長林愛玲也表示，非常感謝鄭宇恩議員協助爭取經費，改善桌球室教學與訓練環境。完善的空調與專業地墊不僅提升學習品質，也讓孩子在安全無虞的環境下成長茁壯，對學校體育發展具有正面助益。