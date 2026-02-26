台日扶輪社做社服 汐止拱北殿櫻花林再添緋寒櫻

快訊

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
今年的整建項目，除了種15棵緋寒櫻，還重做檔土牆以及澆灌設備，希望每年花開一年比一年美。圖／觀天下有線電視提供
今年的整建項目，除了種15棵緋寒櫻，還重做檔土牆以及澆灌設備，希望每年花開一年比一年美。圖／觀天下有線電視提供

汐止拱北殿不但是地方信仰中心，更是賞楓景點，不過拱北殿中其實還有一片櫻花林很有看頭，這是在25年前由汐止扶輪社和日本姊妹社合作打造的，時隔25年再度攜手合作，這次再種下15棵的緋寒櫻，並且重作擋土牆及澆灌設備，今(26)日捐贈儀式上，廟方也很感謝2個扶輪社的協助。

汐止扶輪社長陳榮耀提到，歡迎遠道而來的日本姊妹社，今天來到的櫻之林，就是在25年前成立的，當時在山坡地種下了一批櫻花，這次則是再有名古屋AMA扶輪社做國際服務，進行整建工程，很高興兩社可以來見證一起打造的成果，這次工程在去年4月就先種下了15棵的櫻花，今年再加強水土保持及點綴的小花，汐止扶輪社一直秉持服務在地精神，參與社會關懷。

同為汐止扶輪社員的前新北市議員廖正良也一起來見證並表示，汐止扶輪社在25年前跟日本的名古屋海部扶輪社，當時為了環境的永續、友誼的長存，特別捐贈了一批櫻花，和汐止扶輪社共同在拱北殿打造櫻花林，增加休閒賞花的地方，25年來櫻花都已經茁壯長大，所以很歡迎日本遠道而來的姊妹社友一起來參訪。

名古屋海部扶輪社長黑川在致詞中表示，25年前，兩扶輪社的前輩們在這片山坡地上共同種植了日本代表性的櫻花，以表達扶輪姊妹社的友誼。今天能夠再次相聚在這裡，回顧它的歷史，並且兩社能夠再共同努力，進行環境準備和改造項目，這也證明了與汐止扶輪社所有人之間的友誼關係，這項計畫雖然是藉由地區提供補助計畫實施，但更重要的是，它是繼承前輩思想並傳給下一代的一項不可或缺的舉動，也藉此機會表達誠摯的謝意，並希望汐止扶輪社和海部扶輪社之間的聯繫，能進一步加深，友誼長存。

拱北殿董事長林賴松指出，很開心扶輪社來拱北殿櫻花林參訪，拱北殿楓葉有名，但是有櫻花更是增添光采，很感謝汐止扶輪社還有日本的名古屋海部扶輪社。

台日姊妹扶輪社一起打造的櫻之林，今年再度合作進行整建，除了名古屋海部扶輪社捐100萬日幣，汐止扶輪社也捐助相對的經費，值得一提的是，社員也用心投入，拿著鏟子挖土親手種下緋寒櫻，當天一行人也到櫻之林走走看看，山櫻花栽種成果，而今年的整建項目，除了種15棵緋寒櫻，還重做檔土牆以及澆灌設備，希望每年花開一年比一年美。

汐止 櫻花 日本 景點 台日

