惟願中心捐贈國家搜救等級裝備 提升紅十字會救災戰力

默默為全國救難救災裝備付出的惟願中心，近來再度發起捐贈，將一批國家搜救等級裝備送往中華民國紅十字會。為此中華民國紅十字會特別舉辦了一場捐贈儀式，現場除了展示接受贈與的最新裝備，也在現場向惟願中心致上最深的謝意。

中華民國紅十字會會長潘維大指出，這是惟願中心首次將救災裝備捐贈給民間單位，由紅十字會接受捐贈，很感謝惟願中心為這群發生災難時，與逃難民眾往相反方向奔跑的救災救難人員增添了執行任務的助力，提供更精良的裝備，讓救援效能大提升。

這場救災裝備的捐贈現場，集合了來自全國紅十字會分隊的隊員們，對於新的裝備，大家都相當期待，也現場進行試用示範。有救援背包、救援戰術胸背帶、救援支撐腳架組還有用一根手指就能抬起的鈦金屬救援分離擔架，輕便的先進設備，讓紅十字會隊員都相當振奮。

中華民國紅十字會第一大隊副大隊長鐘順益表示，這批國家搜救等級的裝備有適用於侷限空間的設備，輕量且堅硬的高品質讓救災救難隊員可以更有效率的執行任務，同時救援背包與救援胸背帶等裝備，更是提升隊員們的行動穩定性與防護層級，大幅強化整體救援效能與人員的安全保障。