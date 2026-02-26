快訊

桃園巨蛋將動工 新北民代籲大巨蛋向北布局、落腳淡水

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
樹林機五巨蛋示意圖。圖／新北市城鄉局提供
樹林機五巨蛋示意圖。圖／新北市城鄉局提供

桃園航空城巨蛋體育場館預計8月動工，引發北台灣大型場館布局討論。新北市民代今表示，新北市在評估大巨蛋選址時，應從北台灣整體市場分布與產業戰略高度思考，避免與桃園功能重疊。他直言，若新北巨蛋落腳樹林，恐與桃園形成「巨蛋飽和區」，建議改向北布局、選址淡水，帶動區域均衡發展。

陳偉杰指出，長榮國際儲運（榮運）與台灣人壽宣布將斥資500億元於桃園航空城打造巨蛋型體育場館，結合物流與萬人規模體育場，未來將成為桃園北區新地標。若新北大巨蛋選址在南區樹林（大柑園），兩座大型場館地理位置相近，目標觀眾群、交通動線與招商條件高度重疊，恐出現市場排擠與惡性競爭，反而增加經營壓力。

他分析，淡水具國際知名度與觀光資源，且隨著淡江大橋即將完工通車，未來淡水與桃園機場、台北港的交通聯繫將更加便捷。若新北巨蛋設於淡水，不僅可結合淡海新市鎮腹地空間，也能串聯淡水古蹟群與漁人碼頭，打造兼具海景、文化與大型場館的運動產業聚落，補足北海岸長期缺乏大型場館的缺口。

針對交通疑慮，陳偉杰表示，淡北道路已動工，淡江大橋也進入完工倒數，相較樹林開發飽和、交通壓力接近臨界點，淡海新市鎮仍具整體規畫與土地彈性空間，更有條件承載國際賽事與大型演唱會。

陳偉杰呼籲，新北市府應因應桃園航空城布局，從北台灣整體市場出發重新檢視巨蛋選址方向，「既然桃園已補足西南區場館需求，新北巨蛋就應向北看」，透過區位差異化發展，創造雙北與桃園的區域互補與共榮。

淡海二期巨蛋示意圖。圖／新北市城鄉局提供
淡海二期巨蛋示意圖。圖／新北市城鄉局提供

桃園機場 淡水

