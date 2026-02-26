陽明山第一公墓清明掃墓 北投警分階段交管籲多搭接駁

快訊

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
連假將至，北投警方在陽明山第一公墓周邊道路實施疏導管制措施，提醒民眾注意。記者翁至成／翻攝
連假將至，北投警方在陽明山第一公墓周邊道路實施疏導管制措施，提醒民眾注意。記者翁至成／翻攝

有鑒於228連假將至，為因應提前掃墓祭祖的人潮和車潮，台北市警北投分局規畫在陽明山第一公墓周邊分階段實施交通疏導與管制措施，並結合接駁專車與停車配套，呼籲民眾提前掌握交管時段，配合改道與分流措施，共同維護用路安全與交通順暢。

北投警方表示，自2月27、28日、3月1、7、8日及4月11、12日，共7天，每日上午9時至下午3時，將視現場車流狀況彈性啟動非正式交通管制

管制區域為，當「臻愛樓」停車場滿場，且排隊等候車流回堵至公墓入口時，將管制掃墓車輛進入墓區，並引導改道行駛行義路，避免車潮壅塞。

停車配套方面，提供「惇敘工商」停車場供掃墓車輛停放，開放時間為上午9時至下午1時，每小時收費50元。出入口採單行動線，由行義路側門進入、泉源路正門駛離，現場並派遣義交協助引導。

北投警方說，3月14、15、21、22、28、29日及4月3日至6日，共計10天，將自清晨5時30分至下午5時啟動「正式交通管制」，屆時於公墓入口處設置管制點，除公車、機車及持有台北市殯葬管理處核發通行證之車輛外，其餘車輛一律禁止進入，同時加強取締沿線違規（含臨時）停車。

正式交通管制也提供「惇敘工商」停車場供掃墓車輛，開放時間為上午5時30分至下午5時30分，每小時收費50元。

另外有免費陽明山線掃墓專車，將在「龍鳳谷遊客服務站」及「陽明山第一公墓靈骨塔」設置接駁站；惇敘工商停車場內另設復康巴士，提供70歲以上長者及身心障礙者免費搭乘（原則1人陪同）。

連假將至，北投警方在陽明山第一公墓周邊道路實施疏導管制措施，提醒民眾注意。記者翁至成／翻攝
連假將至，北投警方在陽明山第一公墓周邊道路實施疏導管制措施，提醒民眾注意。記者翁至成／翻攝
連假將至，北投警方在陽明山第一公墓周邊道路實施疏導管制措施，提醒民眾注意。記者翁至成／翻攝
連假將至，北投警方在陽明山第一公墓周邊道路實施疏導管制措施，提醒民眾注意。記者翁至成／翻攝
連假將至，北投警方在陽明山第一公墓周邊道路實施疏導管制措施，提醒民眾注意。記者翁至成／翻攝
連假將至，北投警方在陽明山第一公墓周邊道路實施疏導管制措施，提醒民眾注意。記者翁至成／翻攝

公墓 停車場 交通管制

