新北板橋體育場開箱 「彩虹看台」象徵運動平權

中央社／ 新北26日電
新北市板橋第一運動場的彩虹看台為該處一大亮點，經整修後全新亮相，繽紛彩虹階梯相當吸睛。圖／新北市體育局提供（中央社）
新北市板橋第一運動場的彩虹看台為該處一大亮點，經整修後全新亮相，繽紛彩虹階梯相當吸睛。圖／新北市體育局提供（中央社）

新北市板橋體育場「彩虹看台」今天開箱亮相，體育局表示，紫色跑道搭配紅、橙、黃、綠、藍、紫座席，具體宣示運動平權，也鼓勵全民投入各類運動賽事，展現城市的重要地標。

新北市板橋體育場今天啟用「彩虹看台」，市府公布的空拍影像中顯示，紫色跑道搭配紅、橙、黃、綠、藍、紫座席。體育局說，彩虹看台將平權色彩融入場館設計，讓工程不只滿足功能，更傳遞多元包容價值。

市府體育局表示，板橋體育場是板橋重要地標，平常日提供晨跑、夜跑與團隊訓練，也能舉辦國內外賽事，讓運動成為市民日常。

體育局說，115年新北推動平權賽事，3月將舉辦的「萬金石馬拉松」10公里組，將新增500個女性專屬名額，並設非二元性別組別與視障配速員。

體育局表示，5月全國身心障礙國民運動會以「服務型賽會」為核心，5月23日至26日田徑競賽將於板橋體育場登場，邀請民眾進場為選手加油。

市府在體育場開箱後，傍晚舉辦「彩虹接力跑」，由視障跑者與在地跑團共同組隊接棒完成賽事，也提前為115年全國身心障礙國民運動會賽會暖身，並象徵運動平權薪火相傳。

體育局長洪玉玲告訴中央社記者，為滿足全民運動與培訓選手需求，同時優化專業賽事場地，市府已經陸續完成板橋體育場國際認證田徑場、新莊棒球場全面優化更新、建置全國首座人工草皮橄欖球場為國家級培訓基地。

另外，去年底新莊田徑場全新改裝成三色跑道、國際足球總會（FIFA）認證國際級新莊足球場，也全新更換人工草皮等，提供選手高品質訓練環境。

新北市板橋第一運動場「彩虹看台」26日開箱亮相，體育局表示，以紫色跑道搭配紅、橙、黃、綠、藍、紫座席，不僅整體色彩繽紛吸睛，也具體宣示運動平權，鼓勵全民投入各類運動賽事。圖／新北市體育局提供（中央社）
新北市板橋第一運動場「彩虹看台」26日開箱亮相，體育局表示，以紫色跑道搭配紅、橙、黃、綠、藍、紫座席，不僅整體色彩繽紛吸睛，也具體宣示運動平權，鼓勵全民投入各類運動賽事。圖／新北市體育局提供（中央社）
新北市板橋第一運動場26日啟用整修後的彩虹看台，紅、橙、黃、綠、藍、紫座席格外吸睛。體育局表示，彩虹看台將平權色彩融入場館設計，讓工程不只滿足功能，更傳遞多元包容價值。圖／新北市體育局提供（中央社）
新北市板橋第一運動場26日啟用整修後的彩虹看台，紅、橙、黃、綠、藍、紫座席格外吸睛。體育局表示，彩虹看台將平權色彩融入場館設計，讓工程不只滿足功能，更傳遞多元包容價值。圖／新北市體育局提供（中央社）

