北投慈后宮媽祖遶境明登場 3千信眾湧入、警14時起交管

台北市北投區年度宗教盛事北投慈后宮「聖母文化節遶境祈福活動」將在2月27日登場，預計超過3千名信眾、破百輛汽車隨行，場面盛大，北投警方表示，遶境活動自上午7時起至晚間10時止，警方將自下午2時起實施交通管制，呼籲用路人提前改道。

警方指出，遶境隊伍上午10時起在北投路一段、三合街二段集結整隊，預計上午11時自北投慈后宮出發，沿清江路右轉大興街、左轉磺港路、右轉光明路、右轉公館路、右轉承德路七段、右轉中央南路二段、左轉北投路，再右轉大興街、左轉中央南路一段、右轉光明路、左轉中和街、左轉大同街、直行中正街、右轉中央南路一段，最後返回廟埕。

北投警方預期遶境沿線將湧入大量人車，除了加強鑾轎及信眾安全維護外，也規畫分段交通疏導措施，2月27日下午2時起至晚間10時止，將視現場狀況彈性管制，必要時提早或延後解除。

管制路段包括中央南路一段（光明路至北投路）、崇仁路一段（中央南路一段至三合街）、大興街（光明路2巷至磺港路）。往北車輛將引導改道北投路、大業路、中央北路、光明路及磺港路；往南車流改行光明路、中央北路、大業路、北投路及磺港路；往東、西向車輛則改道磺港路、光明路及光明路2巷。

警方表示，已動員警力並結合義交、民力投入現場維安及交通疏導，同步協調警察廣播電臺即時播報路況，讓駕駛人提早掌握資訊。也提醒民眾勿於遶境沿線併排或違規停車，以免影響隊伍行進與其他用路人權益。