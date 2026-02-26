快訊

北投慈后宮媽祖遶境明登場 3千信眾湧入、警14時起交管

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
北投警方明天將針對北投慈后宮遶境活動舉辦交通管制措施。記者翁至成／翻攝
台北市北投區年度宗教盛事北投慈后宮「聖母文化節遶境祈福活動」將在2月27日登場，預計超過3千名信眾、破百輛汽車隨行，場面盛大，北投警方表示，遶境活動自上午7時起至晚間10時止，警方將自下午2時起實施交通管制，呼籲用路人提前改道。

警方指出，遶境隊伍上午10時起在北投路一段、三合街二段集結整隊，預計上午11時自北投慈后宮出發，沿清江路右轉大興街、左轉磺港路、右轉光明路、右轉公館路、右轉承德路七段、右轉中央南路二段、左轉北投路，再右轉大興街、左轉中央南路一段、右轉光明路、左轉中和街、左轉大同街、直行中正街、右轉中央南路一段，最後返回廟埕。

北投警方預期遶境沿線將湧入大量人車，除了加強鑾轎及信眾安全維護外，也規畫分段交通疏導措施，2月27日下午2時起至晚間10時止，將視現場狀況彈性管制，必要時提早或延後解除。

管制路段包括中央南路一段（光明路至北投路）、崇仁路一段（中央南路一段至三合街）、大興街（光明路2巷至磺港路）。往北車輛將引導改道北投路、大業路、中央北路、光明路及磺港路；往南車流改行光明路、中央北路、大業路、北投路及磺港路；往東、西向車輛則改道磺港路、光明路及光明路2巷。

警方表示，已動員警力並結合義交、民力投入現場維安及交通疏導，同步協調警察廣播電臺即時播報路況，讓駕駛人提早掌握資訊。也提醒民眾勿於遶境沿線併排或違規停車，以免影響隊伍行進與其他用路人權益。

北投警方呼籲，參與活動或行經周邊道路的民眾多加留意現場指揮，提前規畫行程，共同維護遶境安全與交通順暢。

北投警方明天將針對北投慈后宮遶境活動舉辦交通管制措施。記者翁至成／翻攝
北投 遶境

相關新聞

桃園巨蛋將動工 新北民代籲大巨蛋向北布局、落腳淡水

桃園航空城巨蛋體育場館預計8月動工，引發北台灣大型場館布局討論。新北市民代今表示，新北市在評估大巨蛋選址時，應從北台灣整...

陽明山第一公墓清明掃墓 北投警分階段交管籲多搭接駁

有鑒於228連假將至，為因應提前掃墓祭祖的人潮和車潮，台北市警北投分局規畫在陽明山第一公墓周邊分階段實施交通疏導與管制措...

新北板橋體育場開箱 「彩虹看台」象徵運動平權

新北市板橋體育場「彩虹看台」今天開箱亮相，體育局表示，紫色跑道搭配紅、橙、黃、綠、藍、紫座席，具體宣示運動平權，也鼓勵全...

北投慈后宮媽祖遶境明登場 3千信眾湧入、警14時起交管

台北市北投區年度宗教盛事北投慈后宮「聖母文化節遶境祈福活動」將在2月27日登場，預計超過3千名信眾、破百輛汽車隨行，場面...

瑞芳區員山淨水場輸水管線前晚破管 670戶停水…估今晚8時復水

新北市瑞芳區員山淨水場邊坡的350公厘輸水管線前晚破管，台水一區處表示，影響瑞芳區弓橋里、光復里、龍山里、柑坪里及龍鎮里...

行車注意！北市南京東路與復興北路口、5處公車站 增加科技執法

為了加強交通安全及公共運輸規畫，台北市交通警察大隊公告，在3月1日起於南京東路與復興北路口，以及5處公車站區設置科技執法...

