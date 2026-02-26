快訊

Meta留不住！OpenAI挖走「2億美金」AI大將 亞馬遜500億投資條件曝光

檢察官林渝鈞涉放高利貸 全盤否認又刪除手機對話滅證…裁定收押禁見

同酬日退步1天！女性多工作59天薪資才追上男性 科技業差距更大

聽新聞
0:00 / 0:00

瑞芳區員山淨水場輸水管線前晚破管 670戶停水…估今晚8時復水

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
瑞芳區員山淨水場輸水管線前晚破管，670戶停水估今晚8時復水。圖／台水一區處提供
瑞芳區員山淨水場輸水管線前晚破管，670戶停水估今晚8時復水。圖／台水一區處提供

新北瑞芳區員山淨水場邊坡的350公厘輸水管線前晚破管，台水一區處表示，影響瑞芳區弓橋里、光復里、龍山里、柑坪里及龍鎮里等地區，約670戶停水，積極搶修中，計畫今晚8時前完成搶修並逐步恢復供水。

因應瑞芳區自來水破管搶修停水，新北市EOC今天上午10時強化三級開設，瑞芳區同步啟動應變機制，請民眾預作儲水準備。

台水一區報告指出，新北市瑞芳區員山淨水場的350公厘輸水管線破管，影響瑞芳區弓橋里、光復里、龍山里、柑坪里及龍鎮里等地區，約670戶用戶受影響。

台水一區處巡查時發現淨水場邊坡出現不明水流，立即啟動邊坡巡檢，24日夜間以內視鏡檢測確認漏水位置，通報新北市政府及瑞芳區公所，並啟動緊急應變機制，調度基隆暖暖淨水場，由四腳亭支援供應瑞芳地區減少影響範圍。

居民反映停水逾一天造成不便，台水一區處說明，因漏水點位於坡地且深度達6米，施工難度高，台水一區全力辦理搶修作業，施工期間將視現場實際狀況機動調整工序，計畫今晚8時前完成搶修並逐步恢復供水。

台水一區處副處長魏金龍表示，目前已開挖現場，正式斷管時才會有15里供水受影響，屆時會有8千戶停水，斷管後約2到3小時後可恢復供水。

台水一區處說，為減輕民眾用水不便，於受影響區域預計設置17處供水站，並以水車機動支援，供民眾取水使用，請民眾自備容器並節約用水，造成不便，敬請見諒。

台水公布供水站位置如下：

1.岳王路10-7號對面停車場。

2.逢甲路32號對面。

3.明燈路一段45巷1號。

4.明燈路一段120號前。

5弓橋里活動中心。

6.瑞芳街（配合里長調度）

7.瑞芳街（配合里長調度）

8.逢甲路270號

9.土地公廟

10.柑坪里201巷

11.柑坪里45巷尾

12.柑坪里18巷7號前

13.瑞柑新村

14.明燈路一段39之5號

15.明燈路一段231號前古井

16.龍川里辦公所前（龍山里）

17.礦工醫院

瑞芳 停水 漏水 新北

延伸閱讀

北桃園五區3月9日大停水21小時 影響戶數近19萬

大湳給水廠施工 新北林口、五股、泰山將停水影響6.5萬戶

台水估春節尖峰日用水量增4% 已擬定供水因應計畫

基隆八堵路破管昨晚停水5千戶搶修 預計今上午9點恢復供水

相關新聞

瑞芳區員山淨水場輸水管線前晚破管 670戶停水…估今晚8時復水

新北市瑞芳區員山淨水場邊坡的350公厘輸水管線前晚破管，台水一區處表示，影響瑞芳區弓橋里、光復里、龍山里、柑坪里及龍鎮里...

行車注意！北市南京東路與復興北路口、5處公車站 增加科技執法

為了加強交通安全及公共運輸規畫，台北市交通警察大隊公告，在3月1日起於南京東路與復興北路口，以及5處公車站區設置科技執法...

向春節勞苦功高的清潔隊員致敬 侯友宜今親謝送福袋

清潔隊員在農曆春節期間仍堅守崗位，維持市容環境整潔，新北市長侯友宜為感謝這群無名英雄的辛勞，今前往板橋區清潔隊向基層同仁...

春節慰勞公車從業人員！侯友宜致謝堅守崗位 守護市民行的日常

春節9天連假期間，新北市公共運輸服務不打烊。新北市長侯友宜26日前往公車場站慰勞公車業者、駕駛長及從業人員，特別致贈加菜...

公車缺工未解 業者嘆班次不能停 新北市府：保障駕駛待遇

都會區公車駕駛人力短缺持續受到關注，業者直言，公車不同於其他產業，「班次不能不開」，缺員將直接衝擊民眾通勤，而新北市交通...

侯友宜赴蘆洲慰勞駕駛 喊調薪留才、加速電動化

新北市長侯友宜今前往三重客運蘆洲二站慰勞公車業者、駕駛長及從業人員，致贈加菜金與馬年福袋，感謝第一線人員在年節期間輪值出...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。