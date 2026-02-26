瑞芳區員山淨水場輸水管線前晚破管 670戶停水…估今晚8時復水
新北市瑞芳區員山淨水場邊坡的350公厘輸水管線前晚破管，台水一區處表示，影響瑞芳區弓橋里、光復里、龍山里、柑坪里及龍鎮里等地區，約670戶停水，積極搶修中，計畫今晚8時前完成搶修並逐步恢復供水。
因應瑞芳區自來水破管搶修停水，新北市EOC今天上午10時強化三級開設，瑞芳區同步啟動應變機制，請民眾預作儲水準備。
台水一區報告指出，新北市瑞芳區員山淨水場的350公厘輸水管線破管，影響瑞芳區弓橋里、光復里、龍山里、柑坪里及龍鎮里等地區，約670戶用戶受影響。
台水一區處巡查時發現淨水場邊坡出現不明水流，立即啟動邊坡巡檢，24日夜間以內視鏡檢測確認漏水位置，通報新北市政府及瑞芳區公所，並啟動緊急應變機制，調度基隆暖暖淨水場，由四腳亭支援供應瑞芳地區減少影響範圍。
居民反映停水逾一天造成不便，台水一區處說明，因漏水點位於坡地且深度達6米，施工難度高，台水一區全力辦理搶修作業，施工期間將視現場實際狀況機動調整工序，計畫今晚8時前完成搶修並逐步恢復供水。
台水一區處副處長魏金龍表示，目前已開挖現場，正式斷管時才會有15里供水受影響，屆時會有8千戶停水，斷管後約2到3小時後可恢復供水。
台水一區處說，為減輕民眾用水不便，於受影響區域預計設置17處供水站，並以水車機動支援，供民眾取水使用，請民眾自備容器並節約用水，造成不便，敬請見諒。
台水公布供水站位置如下：
1.岳王路10-7號對面停車場。
2.逢甲路32號對面。
3.明燈路一段45巷1號。
4.明燈路一段120號前。
5弓橋里活動中心。
6.瑞芳街（配合里長調度）
7.瑞芳街（配合里長調度）
8.逢甲路270號
9.土地公廟
10.柑坪里201巷
11.柑坪里45巷尾
12.柑坪里18巷7號前
13.瑞柑新村
14.明燈路一段39之5號
15.明燈路一段231號前古井
16.龍川里辦公所前（龍山里）
17.礦工醫院
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。