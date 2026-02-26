瑞芳區員山淨水場輸水管線前晚破管 670戶停水…估今晚8時復水

新北市瑞芳區員山淨水場邊坡的350公厘輸水管線前晚破管，台水一區處表示，影響瑞芳區弓橋里、光復里、龍山里、柑坪里及龍鎮里等地區，約670戶停水，積極搶修中，計畫今晚8時前完成搶修並逐步恢復供水。

因應瑞芳區自來水破管搶修停水，新北市EOC今天上午10時強化三級開設，瑞芳區同步啟動應變機制，請民眾預作儲水準備。

台水一區報告指出，新北市瑞芳區員山淨水場的350公厘輸水管線破管，影響瑞芳區弓橋里、光復里、龍山里、柑坪里及龍鎮里等地區，約670戶用戶受影響。

台水一區處巡查時發現淨水場邊坡出現不明水流，立即啟動邊坡巡檢，24日夜間以內視鏡檢測確認漏水位置，通報新北市政府及瑞芳區公所，並啟動緊急應變機制，調度基隆暖暖淨水場，由四腳亭支援供應瑞芳地區減少影響範圍。

居民反映停水逾一天造成不便，台水一區處說明，因漏水點位於坡地且深度達6米，施工難度高，台水一區全力辦理搶修作業，施工期間將視現場實際狀況機動調整工序，計畫今晚8時前完成搶修並逐步恢復供水。

台水一區處副處長魏金龍表示，目前已開挖現場，正式斷管時才會有15里供水受影響，屆時會有8千戶停水，斷管後約2到3小時後可恢復供水。

台水一區處說，為減輕民眾用水不便，於受影響區域預計設置17處供水站，並以水車機動支援，供民眾取水使用，請民眾自備容器並節約用水，造成不便，敬請見諒。

台水公布供水站位置如下：