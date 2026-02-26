行車注意！北市南京東路與復興北路口、5處公車站 增加科技執法

為了加強交通安全及公共運輸規畫，台北市交通警察大隊公告，在3月1日起於南京東路與復興北路口，以及5處公車站區設置科技執法，呼籲用路人注意。

交通大隊表示，為了加強交通安全，北市1處多事故路口、南京東路與復興北路口，於3月1日啟用路口多功能科技執法設備，取締項目為「闖紅燈、車輛不停讓行人、不依標誌標線號誌指示行駛、違規停車等」。

交通大隊提醒，科技執法設置目的是希望透過提升執法強度，減少交通違規、促進用路安全與順暢，提醒駕駛人行駛至交岔路口時，直行車輛切勿佔用左(右)轉彎專用車道行駛，及左(右)轉彎車輛請提早駛入內(外)側左(右)轉彎專用車道，並依標誌標線號誌指示行駛，勿跨越雙白(黃)線，以維行車安全與順暢。

同時，配合公共運輸處規畫，交大表示，擇定5處公車站區，分別為捷運台大醫院站-往北、台大醫院站-往北、中華路北站-往北、松山商職站（福德）及松山高中站（松隆)，為避免車輛違停影響「公車進出站」、「乘客上下車」及「用路人通行」，於3月1日啟用公車站區科技執法設備。