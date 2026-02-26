向春節勞苦功高的清潔隊員致敬 侯友宜今親謝送福袋

清潔隊員在農曆春節期間仍堅守崗位，維持市容環境整潔，新北市長侯友宜為感謝這群無名英雄的辛勞，今前往板橋區清潔隊向基層同仁表達感謝，並致贈象徵「馬上賺錢」10元福袋及「大吉大利」的橘子。

侯友宜表示，除夕前一周的平均每日垃圾量約2875公噸，較平日增加6成，除夕當天更達3146公噸，為平日1.74倍，而初四恢復收運後，垃圾量更是平日的2.3倍，導致清潔隊員在春節的工作量平均是平時近2倍以上。

侯友宜說，春節期間清潔隊員除日常清運外，每天在全市140處重要風景區及公廁進行2次定期巡檢及1999勤務，總計出動超過2萬8千人次，非常感謝隊員們依然堅守崗位，換來市民乾淨舒適的春節環境。

侯友宜向清潔隊員致謝後，隨即在現場發福袋，現場氣氛十分歡樂，清潔隊員拿到福袋也樂得笑開懷，有清潔隊員表示，市長在春節後還特地來發福袋，感覺很有心。