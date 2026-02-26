春節慰勞公車從業人員！侯友宜致謝堅守崗位 守護市民行的日常

春節9天連假期間，新北市公共運輸服務不打烊。新北市長侯友宜26日前往公車場站慰勞公車業者、駕駛長及從業人員，特別致贈加菜金與馬年福袋，感謝大家在年節期間輪值出勤、堅守崗位，讓市民安心返鄉、走春出遊。

侯友宜表示，新北市目前約有366條公車路線，每日運行中公車約2,447輛，日均乘載約78萬人次，公車已是市民最重要的日常交通工具之一。在駕駛人力招募不易、營運成本持續上升的環境下，公車業者與駕駛長仍然全力以赴、維持穩定服務品質，實屬不易，市府表達誠摯肯定與感謝。

侯友宜指出，春節連假期間公車班次依旅運需求彈性調整，尤其九份等熱門觀光景點湧現大量走春人潮，公車業者機動增班、全力疏運，有效紓解交通壓力，展現專業與效率。

他強調，市府持續關注駕駛長勞動環境，透過補助機制協助提升薪資待遇與留才誘因，讓駕駛安心投入服務。因為公車產業的穩定，來自業者的永續經營與駕駛長的安心就業，市府將秉持「市府做後盾、業者走得穩」的原則，持續與公車業者站在同一陣線，打造更安全、便捷、智慧且永續的公共運輸環境。

交通局表示，配合行政院「2030 年市區公車全面電動化」政策方向積極推動，新北市電動公車總數持續增加，截至114年底已達400輛，今年度預計再新增363輛上線，屆時全市電動公車占比可望提升至50%，逐步朝市區公車全面電動化邁進。

此外，新北市也將積極打造友善、智慧的候車環境，持續建置智慧站牌與候車亭設施，提供即時到站資訊、提升遮蔽與候車舒適度，讓市民「等車不再憑感覺」，全面提升公共運輸服務品質。