經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
新北市長侯友宜前往公車場站慰勞公車業者。圖／新北市政府提供
春節9天連假期間，新北市公共運輸服務不打烊。新北市長侯友宜26日前往公車場站慰勞公車業者、駕駛長及從業人員，特別致贈加菜金與馬年福袋，感謝大家在年節期間輪值出勤、堅守崗位，讓市民安心返鄉、走春出遊。

侯友宜表示，新北市目前約有366條公車路線，每日運行中公車約2,447輛，日均乘載約78萬人次，公車已是市民最重要的日常交通工具之一。在駕駛人力招募不易、營運成本持續上升的環境下，公車業者與駕駛長仍然全力以赴、維持穩定服務品質，實屬不易，市府表達誠摯肯定與感謝。

侯友宜指出，春節連假期間公車班次依旅運需求彈性調整，尤其九份等熱門觀光景點湧現大量走春人潮，公車業者機動增班、全力疏運，有效紓解交通壓力，展現專業與效率。

他強調，市府持續關注駕駛長勞動環境，透過補助機制協助提升薪資待遇與留才誘因，讓駕駛安心投入服務。因為公車產業的穩定，來自業者的永續經營與駕駛長的安心就業，市府將秉持「市府做後盾、業者走得穩」的原則，持續與公車業者站在同一陣線，打造更安全、便捷、智慧且永續的公共運輸環境。

交通局表示，配合行政院「2030 年市區公車全面電動化」政策方向積極推動，新北市電動公車總數持續增加，截至114年底已達400輛，今年度預計再新增363輛上線，屆時全市電動公車占比可望提升至50%，逐步朝市區公車全面電動化邁進。

此外，新北市也將積極打造友善、智慧的候車環境，持續建置智慧站牌與候車亭設施，提供即時到站資訊、提升遮蔽與候車舒適度，讓市民「等車不再憑感覺」，全面提升公共運輸服務品質。

公車 新北

相關新聞

二二八連假3天 注意新北這些醫院未看診

新北市衛生局今指出，二二八連假自2月27日起至3月1日共有3天，連假首日為補休日，多數醫院門診照常服務，但淡水馬偕醫院、...

向春節勞苦功高的清潔隊員致敬 侯友宜今親謝送福袋

清潔隊員在農曆春節期間仍堅守崗位，維持市容環境整潔，新北市長侯友宜為感謝這群無名英雄的辛勞，今前往板橋區清潔隊向基層同仁...

春節慰勞公車從業人員！侯友宜致謝堅守崗位 守護市民行的日常

春節9天連假期間，新北市公共運輸服務不打烊。新北市長侯友宜26日前往公車場站慰勞公車業者、駕駛長及從業人員，特別致贈加菜...

公車缺工未解 業者嘆班次不能停 新北市府：保障駕駛待遇

都會區公車駕駛人力短缺持續受到關注，業者直言，公車不同於其他產業，「班次不能不開」，缺員將直接衝擊民眾通勤，而新北市交通...

侯友宜赴蘆洲慰勞駕駛 喊調薪留才、加速電動化

新北市長侯友宜今前往三重客運蘆洲二站慰勞公車業者、駕駛長及從業人員，致贈加菜金與馬年福袋，感謝第一線人員在年節期間輪值出...

花經濟正夯！全台超美木蓮花海與粉櫻步道 新北春季必衝秘境一日遊

春暖花開，正是北海岸最療癒的季節！新北市觀旅局推薦「淡水楓樹湖步道、天元宮最美櫻花廟及三芝三生步道」黃金三角組合行程，一...

