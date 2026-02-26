公車缺工未解 業者嘆班次不能停 新北市府：保障駕駛待遇

都會區公車駕駛人力短缺持續受到關注，業者直言，公車不同於其他產業，「班次不能不開」，缺員將直接衝擊民眾通勤，而新北市交通局長鍾鳴時則表示，雙北公車為都市公共運輸主力，市府在調整費率時皆優先考量駕駛長與第一線人員待遇，目前人力與資源仍維持穩定，但仍須透過多元補強方式因應缺工挑戰。

首都集團董事長李博文指出，人力缺乏是全球現象，各行各業皆受影響，但公車業面臨的困境更為直接。餐飲、旅館或醫療機構在人力不足時可縮減營業或關閉病床，但公車班次一旦停駛，影響的是市民「行」的權益，因此缺工壓力對營運調度衝擊甚大。

李博文表示，各家業者已嘗試多元招募，包括原住民、二度就業者、新住民及女性駕駛，目前女性駕駛人數已有明顯增加，但因需考取大客車駕照並接受3至6個月培訓，門檻與時間成本較高，即使中央與地方提供補助，並考慮培訓期間給予資源協助，讓受訓者無後顧之憂，但整體招募成效仍有限，「到目前還是缺人」，是業界最大的困擾。

鍾鳴時則說，雙北公車是都市公共運輸的重要力量，駕駛工作時間長、環境辛苦且風險較高，因此在歷次費率調整時，市府皆優先考量駕駛長、技術工及調度人員的薪資回饋，希望以合理待遇穩定人力。他說，除待遇改善外，也持續強化企業文化與工作環境，吸引年輕族群與二度就業者投入，並回聘退休兩、三年的駕駛擔任部分工時人員，以彌補人力缺口。

鍾鳴時強調，目前雙北在人力與資源配置上仍維持穩定局面，「其實沒有那麼嚴重」，相較之下國道客運缺工情況更為明顯；未來仍將在保障駕駛權益與維持服務品質之間取得平衡，確保公車系統穩定運行。