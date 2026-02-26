北捷縱火案揭土地悲歌！時力、徐世榮台中陳情聲援曾世源喊：官逼民反

時代力量、教授徐世榮、黎明幼兒園園長林金連及台中自辦重劃受害者等團體，今在台中市政府一樓外貼春聯陳情抗議，並聲援涉北捷縱火案遭羈押的台中神岡大夫第自辦市地重劃反重劃自救會會長曾世源，高喊「市府縱容重劃、官逼民反」；台中市政府回應，自辦市地重劃爭議，屬於私權範疇，中市府尊重司法判決，立場絕不偏頗，依法保障地主權益。

72歲曾世源2月8日北上在北捷大安森林公園站、善導寺站男廁所連續縱火，被捕後稱，因不滿陳情多年無果，想進一步引起社會公眾關注；曾世源9日移送台北地檢署複訊，檢方訊後依縱火、恐嚇公眾危安等罪嫌，向法院聲請羈押獲准。

時代力量、徐世榮、林金連及台中自辦重劃受害者等團體今天上午10時，集結在台中市政府一樓外，聲援曾世源，並逐一說明訴求，一群人還拿著寫有「市府縱容財團馬上有錢」、「人民受苦馬上有錢」、「重劃掠奪」、「馬上有錢」等春聯，張貼在市府惠中樓一樓玻璃門上，並表示要向市府陳情。地政局專員李易儒出面接下陳情書，並說「市府依法行政」。

徐世榮指出，自辦市地重劃是話術，實際是依「獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法」，由政府圈地，再以法規的規定，逼迫所有地主參加，讓地主無路可逃，財團只要掌握多數，就能掠奪土地，好可怕；然後自辦市地重劃出現爭議，政府只會雙手一攤說是私權爭議。曾世源涉北捷縱火案就是自辦市地重劃受害地主長期求助無門下，出現「官逼民反」。

地政局說明，自辦市地重劃依司法見解具高度私法自治，地主與重劃會發生爭議是屬於私權範疇，應循民事訴訟解決。監察院2024年針對台中部分自辦市地重劃區提出糾正案，目前仍由法院審理中，市府尊重司法判決及法律程序執行，立場絕不偏頗，依法保障地主權益。