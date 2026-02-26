侯友宜赴蘆洲慰勞駕駛 喊調薪留才、加速電動化

新北市長侯友宜今前往三重客運蘆洲二站慰勞公車業者、駕駛長及從業人員，致贈加菜金與馬年福袋，感謝第一線人員在年節期間輪值出勤、堅守崗位，讓市民安心返鄉與走春出遊。現場氣氛熱絡，侯友宜上台致詞與離場時，多次有駕駛與員工高呼「侯市長我愛你」，展現極高人氣。

侯友宜表示，新北市幅員遼闊，有山有海也有偏鄉，全市共有366條公車路線，每日約2447輛公車營運，平日服務約78萬人次，春節期間運量更高。尤其九份等熱門景點湧現大量人潮，公車業者機動增班、全力疏運，維持交通順暢。他直言，駕駛長犧牲與家人團聚的時間堅守崗位，「將心比心真的很不捨」，對業者在疫情與虧損路線壓力下仍扛起公共運輸責任表達感謝。

面對駕駛招募不易與通膨壓力升高，侯友宜指出，「最好的方式就是調薪」，並盼中央在運價與補貼制度上給予更多支持，讓駕駛待遇提升、人才留任。他強調，新北已推動公車電動化，截至去年底已有400輛電動公車上路，今年預計再增加363輛，占比可望達5成，同時持續改善智慧站牌與候車設施，朝智慧、安全與淨零永續方向前進。

首都集團董事長李博文表示，侯友宜任內三度調整公車運價，分別讓駕駛薪資增加1500元、6000元及8000元，3次合計約1萬5500元，強調調整運價並非圖利業者，而是直接回饋第一線駕駛。他也提到，新北率先推動雙北1280定期票，後續帶動基北北桃1200都會通（TPASS），提升運量、形成雙贏，而在電動化轉型過程中，市府放寬農地設置充電場站免繳回饋金，有助解決業者充電場站土地取得困境。

新北市公車工會理事長呂奇峯則表示，侯友宜多年來每逢春節都親赴場站為基層打氣，是「最貼近基層的市長」。他指出，新北在全國交通安全評比中獲得金安獎殊榮，在人口最多、路況複雜的城市中成績不易，並肯定市府任內三度調整運價，改善駕駛待遇，期盼未來持續攜手提升公共運輸品質。