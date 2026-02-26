花經濟正夯！全台超美木蓮花海與粉櫻步道 新北春季必衝秘境一日遊

春暖花開，正是北海岸最療癒的季節！新北市觀旅局推薦「淡水楓樹湖步道、天元宮最美櫻花廟及三芝三生步道」黃金三角組合行程，一次飽覽全台獨家粉紅木蓮花海、宏偉天壇環繞的夢幻櫻花，及浪漫粉色隧道般的三生步道自然人文之美。

新北市觀旅局推廣結合自然生態與人文信仰的慢遊路線，淡水楓樹湖步道坡度平緩、木蓮花、茶花與櫻花環繞，適合親子旅遊或輕鬆健行；鄰近的無極天元宮是道教信仰聖地，依山面海、視野遼闊，宏偉天壇搭配春櫻美景，讓人健行賞花之餘，能沉澱心靈、祈福平安，位於北海岸的三芝三生步道以「生態、生產、生活」為特色，結合濕地水岸、生態綠廊與在地農村景觀，沿途可欣賞多樣鳥類、水生植物與田園風光，路線平緩好走，3處景點成為春季出遊熱門組合行程。

楓樹湖步道位於淡水楓樹湖社區，是全台唯一大面積栽種木蓮花（又稱木蘭花、辛夷花）秘境，超過上千株木蓮花形成粉紅泡泡般的花海，夢幻又清新脫俗。步道以石階、原始山徑與農路為主，沿途森林、農田、果園與巨石景觀交織，四季風情各異。

農曆年前後至3月盛開的木蓮花，枝頭綻放近似球形的碩大花朵，白粉交織、宛如樹上的蓮花，搭配周邊茶花、山櫻花、百年茄苳老樹等景點，景色繽紛浪漫；還有觀景平台及慈德廟前方平台，可遠眺山谷。

無極天元宮座落大屯山脈西北側，依山面海，是北台灣知名賞櫻與祈福勝地。高達5層、直徑逾百米的圓形「無極真元天壇」雄偉壯觀，園區種植大量山櫻花（緋寒櫻）與吉野櫻盛開，花色由淡粉漸轉白，粉白花海環繞殿宇，古色古香宮廟景觀成打卡點。

「三生步道」位於新北市三芝區大坑溪沿線，粉嫩的櫻花沿著步道綻放，微風一吹，花瓣輕落如雪，散步其間彷彿走入浪漫的粉色隧道。沿途的水圳、田園與山景相互交織，形成自在悠閒的自然風光，是親近大地、拍照賞景絕佳地點。旅程中可順道走訪不遠處的三芝遊客中心，透過VR實景展覽，讓旅人能更深入了解三芝的人文地景。

接著可前往充滿創意氣息的芝柏藝術村，聚落中散落著藝術家工作室、裝置藝術與老屋改造的特色空間，漫步其間既有鄉村純樸，又帶著濃厚文青風。從賞櫻到藝術，從自然到人文，三芝以豐富多樣的風景，帶給旅人一段輕鬆而美好的春日時光。