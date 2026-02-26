新北石碇二格賞櫻步道陸續綻放 紅粉花海增添浪漫氣息

春意漸濃，新北市石碇山區也悄悄染上粉嫩色彩。新北市景觀處表示，石碇區二格道路、北47線及47-1線沿線的山櫻花已陸續綻放，蜿蜒山路兩旁點綴著紅粉花海，為早春山林增添浪漫氣息，邀請民眾把握花期，安排一趟結合健行與賞花的春日小旅行。

景觀處指出，石碇二格一帶向來是新北市知名賞櫻路線之一，其中二格公園位於北宜路4段30號（北宜公路約23K處），海拔約550公尺，四周群山環繞、視野遼闊。沿著二格道路及二格山登山步道前行，來回約4公里，不僅能漫步在櫻花夾道的步道中，還能登高遠眺翡翠水庫與千島湖景色，天氣晴朗時甚至有機會欣賞雲海美景，是賞花、健行與拍照一次滿足的人氣路線。

除了自由賞櫻外，石碇區公所也將於2月27日舉辦「櫻粉森呼吸」健走闖關活動，讓民眾在粉色花海中放慢腳步、親近自然，感受石碇山城的春日魅力，活動詳情可至石碇區公所網站查詢。