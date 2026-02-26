聽新聞
新北國小「鮮奶幸福周」全年不打烊 國中生8月加入
新北市本月二十三日開學日啟動「鮮奶幸福周」，在超商及賣場等七大通路可提供學童兌換鮮奶，副市長劉和然昨天化身一日店長，前往板橋一家超商關心學生兌換鮮奶情形，實地了解學童使用體驗。劉表示，今年八月底也加入七到九年級國中生，讓更多學生能周周喝鮮奶。
新北市攜手7-ＥＬＥＶＥＮ、全家、ＯＫ、萊爾富、全聯、美廉社及家樂福等七大通路，布建三一四一個兌換據點，且服務更延伸至全台門市，讓三十三萬名年滿二歲至十二歲的學幼童不論通勤或出遊，都能隨時兌換鮮奶。
劉和然表示，鮮奶幸福核心是讓孩子與家長方便領取鮮奶，數位服務到位正是落實便利的重要關鍵，看到孩子們只要選好鮮奶，拿出「新北兒童卡」或「新北幸福卡」輕輕一「嗶」，就快速完成兌換，輕鬆把營養帶進生活，至昨天為止，已有四萬多位學童兌換，為鼓勵孩子養成每周固定喝鮮奶。
新北教育局表示，新北鮮奶幸福周涵蓋全年五十二周，寒暑假不打烊，有乳糖不耐症者也可選擇豆漿，讓孩童營養補給更多元，預估一年約四點二九億元經費。
另新北營養午餐尚未全面免費，劉和然強調，新北市府不是不做，而是不能排擠預算，市長及財政與主計單位都在精算，待成熟後再向外界報告。
