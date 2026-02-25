快訊

台日交流賽／軟銀隊單局2轟+單場賞10K 首戰7：3勝中信兄弟

雨神攪局！228連假全台溼答答 周末起連2波鋒面通過「雨連下9天」

押寶輝達買盤進場 台積電期夜盤再飆高！市場專家這樣看

畢業之旅？侯友宜3月將與蔣根煌率團訪澳洲 府會齊步拚外交

中央社／ 新北25日電
圖為新北市長侯友宜（右）及議長蔣根煌（左）。聯合報記者葉德正／攝影
圖為新北市長侯友宜（右）及議長蔣根煌（左）。聯合報記者葉德正／攝影

新北市長侯友宜任期年底屆滿，市府證實，侯友宜3月中旬將與新北市議會議長蔣根煌率團訪問澳洲，將拜會維多利亞州、新南威爾斯州議會並會見墨爾本、雪梨等地僑界人士。

繼台中市長盧秀燕去年8月訪澳，侯友宜也將率團前往澳洲參訪。國民黨議員林金結表示，由於侯友宜3月15日要主持萬金石馬拉松鳴槍開跑等行程，因此，蔣根煌與朝野15名議員組成參訪團，先行於3月14日搭機前往澳洲墨爾本訪問，以及進行維多利亞州議會等拜會行程。

他表示，侯友宜後續將率市府官員搭機到澳洲與議會團會合，預定20日到雪梨拜會新南威爾斯州議會及參訪雪梨歌劇院等建設，並會見當地僑界人士；這或許是侯友宜任期屆滿前，府會首長最後一次共同出訪並進行正式拜會的行程，預定25日返台。

新北市府新聞局長李利貞證實，侯友宜將配合議會出訪行程，與蔣根煌及議員前往澳洲考察，詳細規劃會再公開說明。

侯友宜2屆市長任內，分別於民國108年7月率團前往芬蘭、瑞典、挪威、丹麥北歐4國訪問；9月赴新加坡、泰國、越南3國進行市政考察；112年4月出訪新加坡，同年赴美參訪。

另外，114年4月與議長蔣根煌及議員們訪日，考察長照設施並參訪東京巨蛋、西武巨蛋，供新北大巨蛋規劃興建參考；114年8月率團出訪荷蘭、奧地利與捷克，進行智慧醫療、健康照護及城市規劃等市政考察。

侯友宜 蔣根煌 澳洲 考察 議員 朝野

延伸閱讀

美國關稅變動恐影響中小企業？侯友宜：用AI協助轉型、帶至海外招商

鄭麗文指會在適合時機徵召李四川 侯友宜：輔選全力配合中央

鄭麗文出席新北團拜未合體 侯友宜：各有各的工作

新北市府新春團拜 侯友宜：拚建設、拚招商衝刺最後一年

相關新聞

畢業之旅？侯友宜3月將與蔣根煌率團訪澳洲 府會齊步拚外交

新北市長侯友宜任期年底屆滿，市府證實，侯友宜3月中旬將與新北市議會議長蔣根煌率團訪問澳洲，將拜會維多利亞州、新南威爾斯州...

影／台北燈節今登場！蔣萬安谷立言合體點燈「互動熱絡」

台北燈節今晚點燈了，由台北市長蔣萬安與AIT處長谷立言等人一起點亮花博展區10公尺高「變形金剛TRANSFORMERS...

北市青少年自行車事故飆升 蔣萬安：研議自行車駕訓

台北市道路交通安全會報今天彙整2025年相關事故數據，從中發現青少年騎乘自行車事故上升近67％最高，道安委員呼籲，北市府...

好事轉進來 汐止區公所備「旋轉木馬」提燈大方送

下星期就是元宵節，新北市的創意小提燈也熱騰騰出爐，今年的主題是充滿童話風格的「旋轉木馬」，希望能轉出一整年的好運氣，今年汐止區公所一樣準備可愛的小提燈，將在這個星期四、星期五發放，地點分別在汐止區公所及區內各火車站，歡迎民眾踴躍索取，親子一起DIY「旋轉木馬」小提燈，慶元宵。

淡水區自強路增設標線型人行道 打造友善行人空間

為了讓行人有足夠的行走空間，並提升人本道路理念，位在新北市淡水區福德里的自強路，鄰近台北基督學院對面一段近200公尺的路段，過去因為道路寬度不足，有部份無騎樓路段，對於行人徒步相當不友善，因此在福德里長及新北市議員鄭宇恩的會勘之後，也劃設了標線型人行道改善行人空間。

大同圖書館出入口不明顯 汐止公園優化入口意象

位在汐止公園旁的新北市立圖書館汐止大同分館，因為入口處不明顯，再加上公園不夠明亮，讓不少民眾找不到出入口，所以新北市議員白珮茹就召集了相關單位人員現場會勘，討論將整個公園優化，施作符合在地特色的入口意象，並且配合今年中即將完工的消防大樓，將周邊環境一併進行整理。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。