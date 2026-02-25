畢業之旅？侯友宜3月將與蔣根煌率團訪澳洲 府會齊步拚外交

為了讓行人有足夠的行走空間，並提升人本道路理念，位在新北市淡水區福德里的自強路，鄰近台北基督學院對面一段近200公尺的路段，過去因為道路寬度不足，有部份無騎樓路段，對於行人徒步相當不友善，因此在福德里長及新北市議員鄭宇恩的會勘之後，也劃設了標線型人行道改善行人空間。

2026-02-25 18:16