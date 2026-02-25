畢業之旅？侯友宜3月將與蔣根煌率團訪澳洲 府會齊步拚外交
新北市長侯友宜任期年底屆滿，市府證實，侯友宜3月中旬將與新北市議會議長蔣根煌率團訪問澳洲，將拜會維多利亞州、新南威爾斯州議會並會見墨爾本、雪梨等地僑界人士。
繼台中市長盧秀燕去年8月訪澳，侯友宜也將率團前往澳洲參訪。國民黨議員林金結表示，由於侯友宜3月15日要主持萬金石馬拉松鳴槍開跑等行程，因此，蔣根煌與朝野15名議員組成參訪團，先行於3月14日搭機前往澳洲墨爾本訪問，以及進行維多利亞州議會等拜會行程。
他表示，侯友宜後續將率市府官員搭機到澳洲與議會團會合，預定20日到雪梨拜會新南威爾斯州議會及參訪雪梨歌劇院等建設，並會見當地僑界人士；這或許是侯友宜任期屆滿前，府會首長最後一次共同出訪並進行正式拜會的行程，預定25日返台。
新北市府新聞局長李利貞證實，侯友宜將配合議會出訪行程，與蔣根煌及議員前往澳洲考察，詳細規劃會再公開說明。
侯友宜2屆市長任內，分別於民國108年7月率團前往芬蘭、瑞典、挪威、丹麥北歐4國訪問；9月赴新加坡、泰國、越南3國進行市政考察；112年4月出訪新加坡，同年赴美參訪。
另外，114年4月與議長蔣根煌及議員們訪日，考察長照設施並參訪東京巨蛋、西武巨蛋，供新北大巨蛋規劃興建參考；114年8月率團出訪荷蘭、奧地利與捷克，進行智慧醫療、健康照護及城市規劃等市政考察。
